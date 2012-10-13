اهدای پیراهن شماره 10 تیم فوتسال به لاریجانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز از اردوی تیم های ملی فوتبال و فوتسال کشورمان بازدید کرد و در جریان این دیدار فوتبالیست های کشورمان پیراهن شماره 10 تیم خود را در یک حرکت نمادین به رئیس مجلس شورای اسلامی اهدا کردند.

لاریجانی همچنین از اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان که سه شنبه هفته جاری در دیداری حساس مقابل تیم کره جنوبی به میدان می روند، بازدید کرد.

وی در جمع فوتبالیست ها اظهار داشت: شما سرمایه ملی کشورمان هستید و ما دعاگوی شما هستیم .

رئیس مجلس تصریح کرد: نباید نگران انتقاد رسانه ها باشید چرا که رسانه ها به فکر موفقیت تیم ملی هستند.