به گزارش خبرنگار مهر ، علی نیکزاد در آیین بهره برداری از پروژه برقی کردن خط آهن تبریز - آذرشهر گفت: در صورت تحقق این امر ارتباط ایران از تمام جهات با کشورهای همسایه مقدور می شود و تاثیر به سزایی در توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت.

وی افزود: انجام این پروژه کوچک گامی برای برقی کردن دیگر خطوط کشورمان است که می تواند تاثیرات ارزنده ای در حوزه زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت داشته باشد.

نیکزاد ادامه داد: ایران در حال حاضر 11 هزار کیلومتر ریل آهن دارد و به این مقدار نیز چیزی در همین حدود در حال افزوده شدن است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص دیگر محورهای حمل و نقل کشور نیز ابراز داشت: هم اکنون 23 هزار و 300 کیلومتر انواع راه آهن و بزرگراه و فرعی و غیره را داریم که از این میزان 10 هزار کیلومتر راه روستایی امسال آسفالت می شود که تمام راههای مواصلاتی بالای 50 خانوار کشور را در بر می گیرد.

نیکزاد تصریح کرد: هم اکنون سه هزار و 200 کیلومتر آزاد راه در دست ساخت است .

وی خواستار همکاری های دو جانبه ایران و روسیه در زمینه حمل و نقل ریلی شد و ادامه داد: بطور حتم اجرای پروژه های مشترک مورد نظر هر دو طرف است.