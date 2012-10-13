ایران هیچ محدودیتی برای گسترش روابط روز افزون با هند ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در دیدار با کنسول هند اظهار داشت: رواﺑﻂ دو ﻣﻠﺖ ایران و هند ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﻓﺮهنگی اﺳﺖ و رﻳﺸﻪ در ﻋﻤﻖ ﺗﺎرﻳﺦ دارد و دو ﻛﺸﻮر همواره دوﺳﺖ و همکار ﺑﻮه اﻧد.

وی گفت: ایران و هند باید بعنوان قدرت های موثر منطقه که دارای دیدگاه های تقریبا مشترکی هستند به همکاری و تعامل درباره مسائل منطقه ای و بین الملل بپردازند.

وی روابط ایران و هند را بسیار عمیق توصیف کرد و افزود: روابط بین دو کشور به هزاران سال قبل برمی گردد و به همین دلیل هند برای ما کشور متفاوتی محسوب می شود.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نزدیکی دو ملت از درونِ مراودات علما، اندیشمندان و شاعران دو کشور در طول تاریخ بوجود آمده که سرمایه ‌ای برای ساختن آینده ‌ای بهتر به شمار می‌ رود، اظهار داشت: با توجه به تحولات امروز جهان همکاری ‌های ایران و هند بیش از گذشته اهمیت خواهد یافت.

کنسول هند نیز در این دیدار از تسهیلات فراهم شده برای هندی های مقیم زاهدان و زندگی همراه با آرامش آنان در کنار شهروندان استان از دولت ایران قدردانی کرد.

سوجیت کومارداس گفت: روابط حسنه تنها محدود به مسائل داخلی نیست و ایران و هند در سطح بین المللی نیز سیاست های حمایتی همسویی دارند.

وی با اشاره به تعدد سفرهای مردم این استان به هند جهت انجام امور تحصیلی، پزشکی و دارویی، بازرگانی و غیره خواستار برقراری پرواز هوایی زاهدان به دهلی نو شد.

در این دیدار کنسول هند ضمن ارائه پیشنهاداتی، آمادگی خود را برای توسعه مناسبات اقتصادی و فرهنگی میان استان سیستان و بلوچستان و کشور هندوستان اعلام داشت.