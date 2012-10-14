دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر آنچه باعث بروز مشکلاتی در حوزه دارویی کشور شده است، مبادلات ارزی است.

وی با تاکید بر اینکه تحریمها در تامین داروهای مورد نیاز در داخل کشور بی تاثیر بوده است، افزود: البته مشکلات در این بخش طبیعی است و دارو نیز مستثنی از این قاعده نیست.

مژدهی آذر در ادامه از روند تسویه حساب بیمه ها با داروخانه ها ابراز خوشحالی کرد و گفت: امیدواریم که این روند همچنان تداوم داشته باشد تا مشکلات داروخانه ها کمتر شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران، یکی از مشکلات داروخانه ها را تامین سفارش دارو از طریق شرکتهای دارویی دانست و افزود: با توجه به مشکلاتی که در بحث مبادلات ارزی به وجود آمده است، برخی شرکتهای دارویی سفارش نمی گیرند.

وی در عین حال خواهان تلاش بیشتر سازمانهای مسئول شد و گفت: توصیه ما به همکاران شرکتهایی دارویی این است که منابع خرید دارو را عوض کنند تا کمتر دچار مشکل شویم. یعنی اینکه می توانیم خریدهای خودمان را از بلوک شرق انجام دهیم که در تعامل بیشتری با کشورمان قرار دارد.

مژدهی آذر ادامه داد: همچنین داروخانه ها می توانند با جایگزین ساختن داروهای مشابه، از کمبودهای دارویی جلوگیری کنند.