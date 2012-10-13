استاد پیشکسوت موسیقی یزد تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت موسیقی کودک ونوجوان با عنوان "آفرینش" به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کودک از 17 تا 21 مهرماه امسال در سالن همایش تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد برگزار شد.

در این کنسرت موسیقی 120 نفر از کودکان و نوجوانان شش تا 13 ساله 10 قطعه از آهنگ های محلی ایران و جهان را به سرپرستی علیرضا ارجمندی اجرا کردند.

در چهارمین شب از اجرای این کنسرت که با حضور پیروز ارجمند، مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری کشور برگزار شد، از تلاش های استاد مهدی لشکری، پیشکسوت موسیقی استان یزد با اهدا لوح سپاس تجلیل شد.

نمایی از کنسرت نخستین و بزرگترین کنسرت کودک و نوجوان در استان یزد

مهدی لشکری در سال 1338 در یزد به دنیا آمد. وی پس از پایان تحصیلات متوسطه در سال 1353 در مرکز آموزش آزاد موسیقی یزد زیر نظر زنده یاد محمد رضا روح بخش نوازندگی سنتور را آغاز کرد و دو سال بعد به عضویت گروه سنتی فرهنگ و هنر وقت در آمد.

این هنرمند پیشکسوت در سال 62 به عنوان نوازنده ارکستر و کارشناس موسیقی به استخدام اداره فرهنگ وارشاد اسلامی درآمد و در این عرصه منشأ خدمات ارزنده ای از جمله راه اندازی گروه های موسیقی، دوره های آموزش موسیقی و برگزاری کنسرت های موسیقی در استان و کشور شد.

در این مراسم همچنین از علیرضا ارجمندی سرپرست کنسرت موسیقی آفرینش نیز تجلیل به عمل آمد.

کنسرت موسیقی" آفرینش" با همکاری حوزه هنری استان یزد و شرکت الکترو کویر برگزار شد.

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عکس: مسعود ساکی