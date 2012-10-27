ازدواج دائم؛ دام جدید سایتهای همسریابی

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید چندی قبل بود که مسئولان متوجه فعالیت سایت های همسریابی موقت و دوست یابی شده و اقدام به برخورد با این سایت ها کردند. اما این بار سایت های جدیدی کار خود را با ثبت در پایگاه ساماندهی وزارت ارشاد آغاز کرده اند و اقدام به همسریابی دائم و ایجاد ارتباط بین دختران و پسران می کنند.

یکی از این سایت ها که چند روزی است با تبلیغات وسیع به دنبال پیدا کردن جوانان و جذب آنها است در پست های الکترونیکی که به صورت وسیع ارسال می کند، مدعی است افرادی که ازدواج آگاهانه و پایدار را در ذهن دارند می توانند با عضویت در این سایت نیمه گمشده خود را پیدا کنند.

این سایت که برای یافتن نیمه گمشده تعرفه هایی را در نظر گرفته است، فعالیت خود را به صورت گسترده در سطح کشور آغاز کرده است و به جوانان وعده می دهد که تمام اطلاعات همسر دلخواهشان را می توانند برای اولین بار در این سایت ببینند.

نکته قابل توجه عدم مسئولیت پذیری سایت در خصوص اطلاعات ثبت شده افراد، فریب و سوء استفاده و دریافت وجه برای ایجاد کاربری و صحبت با همسر دلخواه است. البته افراد می توانند برای کسانی که عضو این سایت نیستند، پیامکی با سامانه سایت همسریابی ارسال کنند.

مجوزی برای ثبت سایت های همسریابی صادر نشده است

این سایت در حالی مدعی فعالیت زیر نظر ستاد ساماندهی وزارت ارشاد است که محمد صادق افراسیابی معاون پیشین مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد در این باره به مهر می گوید: هیچ سایت مربوط به ازدواج تا کنون مجوزی را از این مرکز دریافت نکرده است. صدور مجوز رسانه های برخط حوزه ازدواج و همسریابی منوط به ارائه معرفی نامه از سوی وزارت ورزش و جوانان است که تا کنون هیچ رسانه ی بر خطی موفق به اخذ معرفی نامه از آن وزارتخانه نشده است.

اما در همین رابطه یک مقام مسئول در وزارت ارشاد گفت: ثبت هر سایتی در این پایگاه به منزله تائید کامل تمامی فعالیتهای سایت نیست.

به گفته محمدصادق اکبری معاون وزیر ورزش و جوانان، این وزارتخانه تاکنون هیچ مجوزی را به عنوان مسئول برای سایت های همسر یابی دائم و موقت صادر نکرده است و تبلیغات انجام شده به عنوان فعالیت با مجوز وزارت ورزش و جوانان دروغ است.

مراکز همسرگزینی از نظام مشاوره مجوز بگیرند

در این میان امینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز در رابطه با فعالیت سایت های همسر گزینی می گوید: افرادی که می خواهند در این حوزه فعالیت کنند، ابتدا باید برای دریافت مجوز به دفاتر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مراجعه کرده و پس از گرفتن مجوز از این سازمان به وزارت ورزش و جوانان مراجعه کنند. قرار است این مراکز زیر نظر مراکز مشاوره کشور فعالیت کنند.

دوست یابی کارکرد جدید مراکز همسریابی

اما حجت الاسلام عباس ابراهیمی کارشناس امور جوانان و رئیس سابق سازمان جوانان بوشهر در این باره به مهر می گوید: این مراکز ممکن است مشکلات بسیاری را برای جوانان به وجود آورند. متاسفانه این مراکز به جای همسر یابی و تحکیم خانواده ها و تسهیل ازدواج، در برخی موارد به مرکزی برای دوستیهای خیابانی و خارج از عرف تبدیل شده اند.



به گفته این کارشناس، در برخی موارد مراکز همسرگزینی بیشتر به فکر کسب سود و درآمد هستند که همین باعث می شود، ازدواج های اینترنتی و سایتی دوام و پایداری نداشته باشد.

با این اوصاف به نظر می رسد با توجه به روش های پیش گرفته شده توسط سایت های همسرگزینی و توجه بیشتر به منافع شخصی، فعالیت این مراکز به صورت قانونی یا غیر قانونی باید مورد بازنگری قرار گیرد.