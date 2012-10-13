به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره عکس "پایداری ملی" توسط خبرگزاری مهر و با مشارکت سازمان پدافند غیر عامل کشور برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش موضوع این جشنواره "دفاع غیر عامل ، مدیریت بحران و آمادگی‌های عمومی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی" خواهد بود و تمامی عکاسان آماتور و حرفه‌ای می‌توانند در این جشنواره با محوریت جنگ نرم ، تهاجم فرهنگی ، پایداری و ایمن سازی زیر ساخت های حیاتی کشور ، استمرار خدمت رسانی در بحران ، حفاظت از اسناد و مدارک ، حفاظت فردی و جمعی شرکت کنند.

هر عکاس مجاز است حداکثر پنج تک عکس در هر بخش و فقط یک مجموعه عکس (حداکثر ۷ قطعه) ارسال کند و آثار میتوانند رنگی و یا سیاه و سفید باشند.

شرکت کنندگان در نظر داشته باشند که عکسها نباید توسط برنامههای "فتوشاپ" یا دیگر برنامههای رایانهای دستکاری شده باشند و الزامی است به صورت فایل JPEG با بالاترین کیفیت و روزلوشن ۳۰۰ بر روی – لوح فشرده ارسال شوند. نیازی به ارسال پرینت یا نسخه چاپ شده نیز وجود ندارد.

آثار ارسالی عودت داده نشده و پس از پایان جشنواره معدوم می‌شوند. ضروری است فرم شرکت در جشنواره به دقت کامل شده و ترتیب عکس‌ها درآن با شماره عکس در لوح فشرده هماهنگ شود.

دبیرخانه جشنواره اجازه خواهد داشت تا عکس‌های منتخب را در کتاب جشنواره چاپ کند و ارسال یک قطعه عکس پرتره از عکاس (فایل دیجیتال یا اسکن شده) الزامی است.

دبیرخانه جشنواره ارسال کننده را صاحب اثر میشناسد، اما در صورتی که خلاف آن ثابت شود مسئولیتی متوجه برگزارکننده نیست.



عکاسان باید آثار خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 30 آذر ماه 91 با تکمیل فرم جشنواره به دبیرخانه جشنواره تحویل بدهند.



گفتنی است دبیر اجرایی این جشنواره محسن محمدی است و در هیأت داوران آن نیز اسامی هنرمندانی چون محمود ظهیرالدینی ، رسول اولیاء زاده و حیدر رضایی به چشم می‌خورد.



برگزیدگان در هر بخش به ترتیب این جوایز را دریافت خواهند کرد:



نفر اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر، مبلغ 000/000/10 میلیون ریال

نفر دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر، مبلغ 000/000/7 میلیون ریال

نفرسوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر، مبلغ 000/000/5 میلیون ریال





تهران، خیابان استاد نجات الهی، بین سمیه و طالقانی، کوچه بیمه، پلاک 18 نشانی دبیرخانه این جشنواره است و شرکت کنندگان از طریق شماره‌تماس‌های 88800293 و 88809500 داخلی 550 می‌توانند پاسخ سوالات خود را به دست آورند.



از آنجایی که شاید درباره اصطلاح "پدافند غیرعامل" به اندازه کافی شفاف سازی نشده باشد، ارائه توضیحاتی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.

این اصطلاح به معنای کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. اقدامات پدافند غیرعامل شامل پوشش، پراکندگی، فریب، مکان یابی، اعلام خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفاء، ماکت فریبنده و سازه‌های امن است.

در واقع در پدافند غیرعامل تمام نهادها، نیروها، سازمان‌ها، صنایع و حتی مردم عادی می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. این موضوع سال 1382 در ایران متولد و از سال 1385 وارد عرصه فرهنگ شد.

به گفته متخصصان حوزه دفاعی، اینک دوران تهاجم و حمله نظامی به سر آمده و جای خود را به عصر هجوم به فرهنگ، تمدن، آداب و خلقیات بخشیده است. از آنجا که هجوم با پیش زمینه تهدید همراه است، شناخت تهدیدات، بررسی های آسیب شناختی فرهنگی را می طلبد.

در دنیای اطلاعات، سایبر و آی تی امروز، تهدیدات رنگارنگ دشمن با بهره گیری از روش های نوین وشگردهای رسانه ای، تحریم های اقتصادی، ترفندهای سیاسی و نهایتا هدایت کارگزاران و مردم یک کشور به تسلیم و تن نهادن به خواسته‌های آنها می انجامد و زمینه برای برای نفوذ گسترده تر و دائمی دشمن فراهم می‌کند.



در این میان تهدیدات نرم، با تزویر بیشترهمراه است و به مرزهای جغرافیایی کشور وقعی نمی‌نهد بلکه زیر ساختهای حیاتی، حساس و مهم یک کشور را زیرکانه نشانه می رود و اسباب کاهش پایداری ملی را فراهم می‌سازد. این است که دغدغه "دفاع فرهنگی" مسئولان را بر آن داشت که پرچم "جشنواره عکس پایداری ملی" را به اهتزاز در آورند.



باشد که از این پس، همگان ضمن تجهیز برون (دفاع عامل)، به دفاع درون (دفاع غیر عامل) بپردازیم و سنگ بنای "دفاع فرهنگی" را پی‌نهیم که این مهم، عزم ملی می طلبد.

لینک دریافت فرم شرکت در آدرس /mehr_media/files/paydarimelli.jpg قابل دریافت است.