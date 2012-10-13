عروس و داماد آملی راهی بیمارستان شدند

شهرام کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عروس و داماد حدود 24 ساله به هنگام عزیمت به سمت آتلیه در شهر آمل، در روستای نظام آباد از توابع بخش دابودشت این شهرستان به همراه گروه تصویرداری دچار سانحه شدید رانندگی شدند و بلافاصله توسط همراهان به بیمارستان 17شهریور انتقال داده شدند.



وی افزود: به گفته همراهان عروس و داماد، این زوج جوان با خودروی پژو که ماشین عروس بود با یک دستگاه کامیون خاور در ورودی جاده نظام آباد به شدت برخورد و هر چهار سرنشین ماشین عروس به شدت مصدوم شدند.



رئیس بیمارستان 17 شهریور آمل ادامه داد: در این سانحه عروس به دلیل صدمات وارده از ناحیه سر، صورت و قفسه سینه و داماد به علت پارگی پا و سرو صورت در این بیمارستان بستری شدند.



کاشانی اضافه کرد: تصویردار مرد به دلیل شدت ضربه های وارد شده در بخش آی سی یو بستری شده و تصویربردار همکار خانم او به علت صدمات سر و بدن در بخش عمومی بستری است.



وی اضافه کرد: راننده به علت صدمات جزئی ساعاتی را در اورژانس بیمارستان تحت نظر بوده و سپس ترخیص شد.