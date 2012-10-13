به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی در خصوص انعکاس سفر مقام معظم رهبری در رسانه ها گفت: آنچه از صدا وسیمای مرکز خراسان شمالی پخش شد، دلسوزانه، علاقه مندانه و مجدانه بود که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: رسانه مهمترین جایگاهی است که می‌تواند فرمایشات مقام رهبری را منتشر و منتقل کند.

حجت الاسلام ابراهیمی با تقدیر از حماسه آفرینی مردم خراسان شمالی در استقبال از رهبری تصریح کرد: این انعکاس زیبا توانست به شکلی هنرمندانه، ولایت مداری و بصیرت مردم خراسان شمالی را به جهانیان نشان دهد.

وی نقش صدا وسیما را در تبیین فرمایشات رهبری و انتقال آن به مردم، ارزشمند دانست و افزود: یکی از رویکردهای هنرمندانه صدا وسیما مرکز خراسان شمالی، انعکاس شور و نشاط مردمی از زبان خود مردم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب روز چهارشنبه برای یک دیدار 8 روزه با مردم این استان وارد خراسان شمالی شدند.

مقام رهبری روز 19 مهرماه با مردم بجنورد و صبح امروز با مردم شهرستان اسفراین دیدار کردند و دوشنبه 24 مهرماه نیزبرای دیدار با مردم ولایتمدار شیروان به این شهرستان سفر خواهند کرد.