" هاشمی راد" رئیس جهاددانشگاهی استان البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین رئیس جهاددانشگاهی استان البرز طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین یادگاری، رئیس جهاددانشگاهی منصوب شد.
در این حکم خطاب به علی اکبر هاشمیراد آمده است: «با عنایت به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در جهاد دانشگاهی به موجب این حکم به مدت دو سال به عنوان رئیس جهاددانشگاهی واحد استان البرز منصوب میشوید.
این حکم می افزاید: با توجه به ادامه فعالیتهای جهاددانشگاهی واحد خوارزمی با عنوان جهاد دانشگاهی استان البرز و همچنین با عنایت به ظرفیتهای جهاد دانشگاهی و اهمیت و جایگاه این نهاد انقلابی در انجام فعالیتهای فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و مسؤولیت ویژهای که در نشر مبانی فکری و تبیین موضع اصولی و ارزشی در راستای تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی دارد، انتظار میرود بر اساس سیاست دفتر مرکزی مبنی بر تجمیع و راهبری کلیه شعبات جهاددانشگاهی در استان و در تعاملی سازنده، فعال و مبتکرانه با عناصر کارآمد، مسؤولان، صاحبنظران و نخبگان استان، ضمن ظرفیت سازی های نوین، موجبات بهره گیری هرچه بیشتر از فرصتهای موجود را فراهم آورید.
از خداوند متعال مزید توفیقات جنابعالی را در خدمت به انقلاب و ملت بزرگ ایران اسلامی و انجام وظایف محوله و پیشبرد منویات داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خواستارم.
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