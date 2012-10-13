دستگاههای مسئول مبارزه با مواد مخدر با پلیس همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش در حاشیه طرح جمع آوری معتادان و افراد کارتن خواب در سر کلانتری هفتم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ حضور یافته بود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از وی پرسید فکر می کنید راهکار اساسی در برخورد با مقوله معتاد چیست و چگونه می شود محلات پایتخت را از وجود این افراد پاک کرد؟ گفت: پدیده ناشایست اعتیاد آسیب جدی به جامعه وارد آورده و برای رفع این معضل مبارزه فرهنگی با مدل های مختلف جوامع شهری باید انجام پذیرد.

وی با اشاره به اینکه اصحاب هنر، اصحاب فرهنگ و اصحاب رسانه باید کار عمیق فرهنگی در زمینه آشنایی خانواده ها و نسل جوان با پدیده شوم اعتیاد انجام دهند خاطرنشان کرد: ساختار و نحوه برخورد با معتاد باید اصلاح شود و تغییر یابد.

بذرپاش ادامه داد: قانون برخورد با عمده فروش، خرده فروش و مصرف کننده مواد مخدر باید تشدید شود و قوانین جدیدی در مجلس شورای اسلامی در راستای برخورد با این پدیده شوم به تصویب برسد.

نماینده مردم شهر تهران در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه امروز شاهدیم پلیس پایتخت عملکرد خوب و کارنامه درخشانی در بحث برخورد با پدیده شوم اعتیاد، دستگیری مواد فروشان و جمع آوری معتادان و افراد کارتون خواب از خود نشان داده است، یادآور شد: همه دستگاههای ذی ربط باید همگام و همسو با پلیس در جهت ریشه کنی این پدیده شوم اجتماعی گام برداشته و در بحث جمع آوری معتادان به نیروی انتظامی کمک کنند.

در ادامه علی اکبر زارعی نماینده مردم شهر تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سئوال مذکور گفت: متاسفانه امروز ما در کشور شاهد این پدیده شوم و بلای خانمانسوز که برخی از خانواده ها و نسل جوان را درگیر خود کرده است، هستیم.

وی ادامه داد: در گذشته در مجموع اقدامات خوبی در حوزه برخورد اعتیاد، مواد فروش و معتاد صورت پذیرفته اما کافی نبوده است. به طوری که در بحث جمع آوری معتادان و برخورد با پدیده قاچاق مواد مخدر، ناهماهنگی هایی بین دستگاههای ذیربط وجود دارد که در بعد اجرا مشکلاتی را به وجود آورده است.

زارعی اضافه کرد: قوانین قبلی که در مجلس تصویب شده است قوانین خوبی بود و دست قوه قضائیه و نیروی انتظامی را برخورد با قاچاقچی و معتاد تا حدودی باز گذاشته اما در بحث جمع آوری که به نگهداری و ترک اعتیاد معتاد ختم می شود ناهماهنگی هایی وجود دارد.

امروزه ما شاهدیم در محلات جنوبی پایتخت پدیده اعتیاد نمود بیشتری داشته و این معضل باعث آزردگی ، سلب آرامش و آسایش اکثر خانواده های ساکن ر این مناطق که اغلب از خانواده های محترم شهدا و مردم متدین شهر تهران هستند، شده است.

آنچه که مردم از نمایندگان خود در مجلس انتظار دارند، تشدید برخورد با پدیده شوم اعتیاد، تصویب قوانین قوی و محکم در راستای برخورد با قاچاقچیان، مواد فروشان و خرده فروشان و نظارت بر حسن اجرای اقدامات صورت گرفته در این حوزه می باشد.

نماینده مردم تهران در پایان با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به عنوان متولی امر برخورد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معتاد، اقدامات خوبی را انجام داده است، خاطرنشان کرد: برای برخورد با پدیده شوم اعتیاد عمی راسخ و اراده ملی لازم است چرا که می بایست در کنار برخورد کار فرهنگی و آموزشی نیز در همه ابعاد صورت پذیرد.