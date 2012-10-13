به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا دهناد دردومین همایش " تولید صادراتی، محور توسعه قم" که پیش از ظهر شنبه در محل اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط ویژه اقتصادی قرار داریم که ناشی از کینه توزی های دشمنان انقلاب است.



وی ادامه داد: اگر نگاهی به تاریخ معاصر داشته باشیم متوجه می شویم که نگاه غرب به کشور ما نگاهی دوگانه و راهبردی بوده است، غرب تمام گزینه ها را علیه ایران به کارگرفته است اما ملت ایران توانست به خوبی مقاومت کند و دلیل اصلی این مقاومت نیز ریشه های محکم انقلاب اسلامی است.



معاون استاندار قم با بیان اینکه توجه مقام معظم رهبری به مباحث اقتصادی از چند سال گذشته تا کنون به این معنی است که ایشان می خواستند بصیرت لازم را برای ما در اختیار ما بگذارند، گفت: درشرایط ویژه ای هستیم و باید مانند شرایط جنگی اقدامات ویژه ای انجام شود.



دهناد با تاکید بر اینکه قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند از پس مهار این اوضاع بر بیاید و تمامی قوا باید دست به دست هم دهند، گفت: دولت با تمام قوا در صحنه حضور دارد و همه امکانات را بسیج کرده است، حوزه اقتصادی دولت کاملا فعال است، همانگونه که در زمان جنگ تحمیلی امام (ره) مقاومت را برای همه یک تکلیف دانستند امروز نیز باید همه وارد مقابله با جنگ نرم دشمن بشوند.



وی ادامه داد: آمارها نشان می دهند در حوزه های که موضوع محرک های اقتصادی مطرح است موفقیت های خوبی داشته ایم، شرط موفقیت این است که مانند دوران دفاع مقدس طراحی عملیات صورت بگیرد.



معاون برنامه ریزی استاندار قم با بیان اینکه ملت ما ملت باهوشی است و می تواند این گردنه را به سلامت طی کند، گفت: بعد از دوره رفع تحریم ها دوره موازنه قوا ایجاد می شود و ما در آن زمان قطعا نقشی مهم خواهیم داشت.



وی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد در استان قم با برنامه ریزی های انجام گرفته در مجموعه صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان، صادرات غیر نفتی رشد کرده است.



دهناد با اشاره به اینکه منطقه ویژه سلفچگان می تواند سکویی برای صادرات استان محسوب شود، گفت: امیدواریم طی یک سال آینده فاز اول فرودگاه بین المللی قم به بهره برداری برسد، همچنین مقدمات و اعتبارات نمایشگاه دائمی استان قم و نمایشگاه فرش تخصیص داده شده و امیدواریم این نمایشگاه ها بتواند نقشی مهم در افزایش صادرات استان داشته باشد.

