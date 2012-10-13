120 هزار مددجوی کمیته امداد خودکفا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بوجار ظهر شنبه در جلسه طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد گلستان گفت: یکی از مشکلات اساسی و کلیدی کشور بحث اشتغال است و آموزه های مقام معظم رهبری در پنج سال گذشته با توجه به اتفاقاتی که در دنیا رخ داده به مباحث اقتصادی تاکید و اخیرا نیز مقاومت اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.

بوجار توجه به بحث مشاغل خرد و خانگی را یکی از برنامه های کمیته امداد دانست و یادآور شد: کشورهای پیشرفته بخش اعظم تولید ناخالص ملی خود را از همین مشاغل به دست می آورند.

قائم مقام معاون اشتغال کمیته امداد اظهار داشت: در همین راستا در سال گذشته بیش از یک هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه از بانک ها دریافت کرده ایم که با توجه به نگاه اقتصادی بانک ها تحقق این مسئله یک اقدام بزرگ است.

وی با اشاره به اینکه 3 هزار میلیارد تومان در شورای عالی اشتغال اعتبار در نظر گرفته شده گفت: یک هزار و 500 میلیارد تومان در شورای عالی اشتغال برای کمیته امداد مصوب شد که بخش عمده ای را نسبت به سایر دستگاه ها به خود اختصاص داده است.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان نیز گفت: 32 هزار و 703 خانوار تحت حمایت کمیته امداد گلستان سالمند هستند.



عباس حاجی اکبری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه گلستان یک استان مهاجر پذیر است میانگین مددجویان کمیته امداد استان بالاتر از میانگین کشوری است و 16 درصد از مددجویان کمیته امداد استان گلستان رامهاجرین تشکیل می دهند.

حاج اکبری توجه به بخش اشتغال را یکی از اولویت های این نهاد برشمرد و تصریح کرد: در همین راستا طرح هجرت در سطح استان گلستان اجرا و در این طرح با توجه به سیاست های کمیته امداد در مرکز دو بحث اشتغال و مقاوم سازی مسکن مددجویان روستایی مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت:‌ با اجرای طرح هجرت در روستاها موفق شدیم سه برابر 32 سال نخست انقلاب خانواده های مددجوی نیازمند اشتغال را شناسایی و اجرای طرح های خودکفایی را برای آنها در اولویت قرار دهیم.

وی با اشاره به مزیت اجرای طرح هجرت در گلستان افزود: اجرای این طرح موجب می شود تا جلوی مهاجرت بی رویه روستاها به شهر گرفته شود و همچنین با توجه به حادثه خیز بودن استان با مقاوم سازی مسکن روستایی خسارات های وارده در مواقع بحران کم خواهد شد.

حاجی اکبری با تاکید بر اینکه 52 هزار و 862 خانوارتحت حمایت کمیته امداد گلستان قرار دارند عنوان کرد: 20 هزار و 320 خانوار را خانواده های طرح شهید رجایی اختصاص می دهد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان با بیان اینکه 12 هزار و 383 خانوارمددجوی بالای سن 65 سال در شهرها از خدمات کمیته امداد بهره مند می شوند خاطرنشان کرد: در مجموع 32 هزار و 703 خانوار افراد سالمند تحت حمایت این نهاد قرار دارند که ایجاد اشتغال برای آنها با توجه به از کارافتادگی و مشکلات جسمانی کار مشکلی است.

وی ابراز داشت: در حال حاضر 17 هزار و 165 طرح اشتغال را برای مددجویان کمیته امداد استان در دست اجرا داریم که این به دلیل نگاه وی‍ژه مسئولان به این حوزه است.

حاجی اکبری تاکید کرد: در بحث کار انگیزی 638 تعهد داشته ایم که تاکنون 224 مورد آن محقق شده و همچنین 2 هزار و 594 طرح توان افزایی، 105 مورد ایجاد اشتغال از اعتبارات امدادی،‌491 طرح نیز با منابع تسهیلات بانکی در سطح استان انجام شده است.

در ادامه مراسم، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: در راستای اجرای طرح هجرت 2 هزار و 23 دختر بالای 30 سال برای ایجاد اشتغال و توانمند سازی آنهاشناسایی شده اند.

جواد عینعلی تصریح کرد: ‌با همکاری معاونت حمایت کمیته امداد گلستان در طرح هجرت حدود 2 هزار و 23 دختر بالای 30 سال روستایی شناسایی که برای 199 نفر از آنها آموزش های فنی و حرفه ارائه و برای 163 نفر نیز طرح اشتغال اجرا شده است.

وی افزود: همچنین برای کسانی که در آغاز زندگی مشترک قرار دارند 952 خانوار به امداد معرفی، و برای 45 نفر از آنها آموزش فنی و حرفه ای ارائه و 157 نفر نیز طرح اشتغال اجرا شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان با تاکید بر اینکه 445 فارغ التحصیل در همین راستا مورد شناسایی قرار گرفته اند ابراز داشت: 107 نفر از فارغ التحصیلان به مرکز فنی و حرفه ای معرفی و برای 77 نفر طرح اشتغال اجرا و از میان 194 پرونده سربازان دارای معافیت خدمتی نیز هشت طرح اشتغال به اجرا درآمده است.

عینعلی بیان داشت: همچنین برای اینکه مباحث حوزه اشتغال به صورت منظم پیگیری شود هر هفته جلساتی را با قائم مقائم کمیته امداد استان برگزار می کنیم تا بتوانیم با ارائه راهکارها چالش و موانع پیشرو را مرتفع سازیم.