مسئولان ساروی در موقع بحران جزیره ای عمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مجیدی عصر شنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان ساری اظهار داشت: اقدامات اضطراری لازم باید قبل از انجام وقوع سیل و حادثه در سطح شهر صورت گیرد.



وی افزود: در مدیریت بحران به صورت جزیره ای عمل کردیم و متحد و یکپارچه برای رفع مشکلات شهری تصمیم سازی نکردیم.



معاون عمرانی فرمانداری ساری با بیان اینکه چهار اصل اساسی در حوزه مدیریت بحران باید مورد توجه قرار گیرد افزود: پشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی از این امورات است.



مجیدی گفت: همه دستگاهها، گره ها و موانع و نقاط حادثه خیز را شناسایی کرده تا کمیته ویژه بحران با همکاری همه دستگاه اجرایی تشکیل شود.

وی بیان داشت: در طول 48 ساعت آینده گزارشات مناطق حادثه دیده را به واحد عمرانی فرمانداری ساری به صورت مستند ارائه کنند.

شهرستان ساری بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.