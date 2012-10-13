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۲۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

مجیدی اعلام کرد:

مسئولان ساروی در موقع بحران جزیره ای عمل می کنند

مسئولان ساروی در موقع بحران جزیره ای عمل می کنند

ساری -خبرگزاری مهر: معاون عمرانی فرمانداری ساری گفت: مسئولان در موقع بحران یکیارچه نبوده و جزیره ای عمل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مجیدی عصر شنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان ساری اظهار داشت: اقدامات اضطراری لازم باید قبل از انجام وقوع سیل و حادثه در سطح شهر صورت گیرد.

وی افزود: در مدیریت بحران به صورت جزیره ای عمل کردیم و متحد و یکپارچه برای رفع مشکلات شهری تصمیم سازی نکردیم.

معاون عمرانی فرمانداری ساری با بیان اینکه چهار اصل اساسی در حوزه مدیریت بحران باید مورد توجه قرار گیرد افزود: پشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی از این امورات است.

مجیدی گفت: همه دستگاهها، گره ها و موانع و نقاط حادثه خیز را شناسایی کرده تا کمیته ویژه بحران با همکاری همه دستگاه اجرایی تشکیل شود.

وی بیان داشت: در طول 48 ساعت آینده گزارشات مناطق حادثه دیده را به واحد عمرانی فرمانداری ساری به صورت مستند ارائه کنند.

شهرستان ساری بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1718912

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