به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم ظهر شنبه در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای نیروی انتظامی شهرستان مانه و سملقان که در محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان در شهر آشخانه برگزار شد، عنوان کرد: شهادت در دین اسلام دارای ارزشی بسیار بالا بوده و در باور مسلمانان نیز نهایت عزت و بهترین سرافرازی در دنیا و آخرت نصیب شهیدان شده است.

وی با بیان اینکه شهدا برای خود و خانواده خود افتخار آفریده‌اند، اظهار داشت: تقدیم فرزند و یا پدر برای یک خانواده بسیار سخت است اما این مصیبت اگر در راه خدا و اسلام باشد، تحمل آن امکان پذیر است.

تاکنون نیروی انتظامی شهرستان مانه و سملقان برای برقراری امنیت و قانون 21 شهید و 17 جانباز را تقدیم اسلام و نظام کرده است.

رهبر انقلاب در سفر به خراسان شمالی نمایندگان ویژه‌ای را برای سرکشی به برخی امور و نیز بازدید از شهرستان‌هایی که ایشان فرصت سفر به آن را ندارند، تعیین کرده است.

بر این اساس آیت الله سید رضا تقوی، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و حجت الاسلام محمدحسن رحیمیان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان نمایندگان رهبری با مردم چهار شهرستان جاجرم، گرمه، مانه و سملقان و فاروج دیدار می‌کنند.

همچنین حجت الاسلام حسین ابراهیمی به عنوان نماینده رهبری به امور خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران خراسان شمالی و نیز مددجویان بهزیستی استان رسیدگی می‌کند.

در همین راستا دیدار فرمانده نیروی انتظامی کشور با خانواده‌های شهدای نیروی انتظامی در شهرستان مانه و سملقان نیز ظهر شنبه انجام شد.