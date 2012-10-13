هشدار آلمان به ترکیه درباره عواقب اقدام یکجانبه علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "روپرشت پولنتز" رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان (بوندستاگ) آنکارا را از اقدام احتمالی علیه سوریه برحذر داشت.

این کارشناس سیاست خارجی حزب حاکم دموکرات مسیحی آلمان (CDU) در گفتگو با یک شبکه رادیویی این کشور تاکید کرد ترکیه باید درباره اقدام خود با دیگر اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به توافق برسد.

وی با حساس خواندن تنش مرزی اخیر میان ترکیه و سوریه درباره اقدام یکجانبه آنکارا علیه دمشق هشدار داد. پولنتز در عین حال ابراز امیدواری کرد دیدار امروز وستروله با مقامات ترکیه به حل این تنشها کمک کند.

گفتنی است وزیر امور خارجه آلمان قرار است امروز شنبه با سفر به ترکیه با مقامات این کشور دیدار و با آنها در مورد مهمترین تحولات منطقه از جمله تنشهای به وجود آمده میان آنکارا و دمشق گفتگو کند.