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۲۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

راشاد:

رفع مشکلات بخش کشاورزری در قالب ستاد ویژه این بخش انجام می شود

رفع مشکلات بخش کشاورزری در قالب ستاد ویژه این بخش انجام می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان زنجان گفت: رسیدگی به امور کشاورزی، رصد و رفع مشکلات این بخش در قالب ستاد توسعه کشاورزی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس راشاد درجلسه شورای اداری شهرستان زنجان افزود : یکی از موضوعاتی که به صورت مکرر در استان و در شهرستان زنجان پیگیری و مورد تاکید مسئولان است تشکیل ستاد توسعه کشاورزی است. 
 
وی برطرف‌کردن موانع و مشکلات موجود در زمینه کشاورزی رااز جمله اهداف این ستاد عنوان کرد و افزود: جلسات ستاد توسعه کشاورزی شهرستان به صورت هفتگی برگزار و بررسی و هم‌اندیشی در خصوص برطرف‌کردن مسائل بخش کشاورزی در این جلسات انجام می شود.
 
راشاد بااشاره به برخی فعالیتهای انجام شده در شهرستان زنجان افزود: شناسایی زمین‌های موجود در شهرستان که کاربری لازم را ندارند، از اقدامات دردست اجرای این حوزه است.
 
راشاد با اشاره به بازسازی روستای ملک‌باغی افزود: ساکنان این روستا به محل دیگری انتقال داده می‌شوند. 
 
کد مطلب 1718979

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