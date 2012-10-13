رفع مشکلات بخش کشاورزری در قالب ستاد ویژه این بخش انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس راشاد درجلسه شورای اداری شهرستان زنجان افزود : یکی از موضوعاتی که به صورت مکرر در استان و در شهرستان زنجان پیگیری و مورد تاکید مسئولان است تشکیل ستاد توسعه کشاورزی است.



وی برطرف‌کردن موانع و مشکلات موجود در زمینه کشاورزی رااز جمله اهداف این ستاد عنوان کرد و افزود: جلسات ستاد توسعه کشاورزی شهرستان به صورت هفتگی برگزار و بررسی و هم‌اندیشی در خصوص برطرف‌کردن مسائل بخش کشاورزی در این جلسات انجام می شود.

راشاد بااشاره به برخی فعالیتهای انجام شده در شهرستان زنجان افزود: شناسایی زمین‌های موجود در شهرستان که کاربری لازم را ندارند، از اقدامات دردست اجرای این حوزه است.

راشاد با اشاره به بازسازی روستای ملک‌باغی افزود: ساکنان این روستا به محل دیگری انتقال داده می‌شوند.

