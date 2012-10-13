به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران مازندران در فرمانداری بهشهر اظهار داشت: 132 میلی متر باران در مدت زمان یک ساعته به صورت مداوم بطور قطع سیل به همراه خواهد داشت و این مسئله در بهشهر اتفاق افتاد.



وی افزود: متاسفانه رسوبات سیل همراه با شاخ و برگ و کنده درختان موجب بروز این سیل عظیم شد و اکنون همه ما موظف به امداد رسانی مناسب هستیم.



وی ادامه داد: پاکسازی معابر در مرحله اول و ایجاد حالت روحی روانی مناسب برای شهروندان در اولویت کار ما قرار دارد.



هاشمی افزود: نیاز آب، برق، گاز و تلفن باید وارد مدار شود که خوشبختانه در حال حاضر برق بطور کامل وارد مدار شد.



معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: براساس آمار اعلام شده تاکنون گاز 250 خانوار بهشهری قطع است، 180 میلیون تومان خسارت به برق وارد شده، 1600 مورد آبگرفتگی منازل گزارش شده و 20 میلیارد ریال خسارت به باغات و کشاورزی وارد شده است.



وی ادامه داد: در ساعات اولیه 100 نفر از افراد سپاهی و بسیج در امدادرسانی وارد شدند که اکنون برنامه ریزی برای 40 نیم 5 نفره از سپاه و بسیج در دستور کار قرار دارد که کار بسیار مناسبی است و امیدواریم 20 تیم نیز از ارتش در این رابطه وارد شود.

بالا بودن عمق حادثه سیل



فرماندار بهشهر با اعلام میزان بالای خسارت وارد شده به بهشهر گفت: متاسفانه عمق این حادثه بسیار بالاست و باید همه دستگاهها وارد کار شوند.



محمد رضا البرزی در خصوص آمار کشته شدگان اظهار داشت: در ساعات اولیه تعداد هفت کشته درسیل بهشهر گزارش شد که این عدد به شش نفر تصحیح می شود چرا که راننده پرایدی که تصور می شد فوت کرده زنده است.



وی گفت: اکنون شهر به هشت نقطه آسیب پذیر تقسیم شده است و امیدواریم اقدامات مناسب در این راستا انجام شود.



البرزی ادامه داد: 35 مجروح این سیل به بیمارستان منتقل شدند که شش نفر از این مصدومان بستری و 29 نفر آنان ترخیص شده اند.



وی از تعطیلی مدارس و دانشگاهها برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان و جلوگیری از بروز ترافیک در شهر خبر داد و گفت: امیدواریم همه مدارس برای فردا بازگشایی شوند و برخی مدارس که مشکل اساسی دارند در اسرع وقت نسبت به پیگیری و رفع مشکل سیلاب آن اقدام شود.