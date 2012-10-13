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۲۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

عصر شنبه/

خانواده‌های شهدا و ایثارگران خراسان شمالی با رهبر انقلاب دیدار کردند

خانواده‌های شهدا و ایثارگران خراسان شمالی با رهبر انقلاب دیدار کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: درچهارمین روز از سفر رهبر انقلاب اسلامی به خراسان شمالی، عصر امروز شنبه خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران استان با رهبر انقلاب دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر شنبه در محل مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد والدین شهدا، فرزندان شهدا، جانبازان بالای 25 درصد و همسران جانبازان بالای 50 درصد حضور داشتند.

دراین دیدار که دقایق قبل پایان یافت، رهبر انقلاب در جمع هفت هزار نفری این خانواده ها سخنانی ایراد کردند.

خراسان شمالی دارای دو هزار و 635 شهید، شش هزار و 613 جانباز، 370 آزاده و 33 هزار رزمنده دوران دفاع مقدس است.

رهبر انقلاب اسلامی در چهارمین روز از سفر خود به خراسان شمالی صبح امروز بامردم شهرستان اسفراین نیز دیدار کردند.

رهبر انقلاب روز دوشنبه هفته جاری 24 مهر ماه نیز برای دیدار با مردم شهرستان شیروان به این شهرستان سفر خواهند کرد.

کد مطلب 1718987

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