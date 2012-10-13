برق 50 خانوار در گیلان هنوز قطع است/ طوفان تلفات جانی نداشت

افشین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری برق سایر مناطق شهری و روستایی استان خبر داد و افزود: برق منطقه مزبور در اسرع وقت وصل خواهد شد.

وی اظهار داشت: در اثر بارش باران سیل آسا و وزش باد شدید که از ساعت 8 تا 10 شب گذشته در گیلان شروع به وزیدن نمود تاسیسات زیربنایی مختلف این استان را دچار آسیب کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: این طوفان باعث قطع خطوط انتقال برق، صدمات تاسیسات شهری به دلیل سقوط درختان، آسیب دیدگی 10 خودرو شد و همچنین برخی اماکن مسکونی، تجاری و آموزشی نیز تخریب شد.

وی یادآور شد: طوفان دیشب خسارت جانی در بر نداشته است.