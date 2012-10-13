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۲۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

عزیزی عنوان کرد:

برق 50 خانوار در گیلان هنوز قطع است/ طوفان تلفات جانی نداشت

برق 50 خانوار در گیلان هنوز قطع است/ طوفان تلفات جانی نداشت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: برق 50 خانوار بالا محله چاف لنگرود که در اثر طوفان دیشب قطع شده بود همچنان فاقد برق هستند.

افشین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر از برقراری برق سایر مناطق شهری و روستایی استان خبر داد و افزود: برق منطقه مزبور در اسرع وقت وصل خواهد شد.

وی اظهار داشت: در اثر بارش باران سیل آسا و وزش باد شدید که از ساعت 8 تا 10 شب گذشته در گیلان شروع به وزیدن نمود تاسیسات زیربنایی مختلف این استان را دچار آسیب کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: این طوفان باعث قطع خطوط انتقال برق، صدمات تاسیسات شهری به دلیل سقوط درختان، آسیب دیدگی 10 خودرو شد و همچنین برخی اماکن مسکونی، تجاری و آموزشی نیز تخریب شد.

وی یادآور شد: طوفان دیشب خسارت جانی در بر نداشته است.

کد مطلب 1718989

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