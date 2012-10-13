الیاس شه‌دوست در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب، از آغاز طرح پرورش ماهی در قفس در آب‌های بندر دیر در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: این طرح با ظرفیت تولید دو هزار تن ماهی در سال 30 نفر از جوانان جویای کار و بومی شهرستان دیر را مشغول به کار می‌کند.

وی اضافه کرد: این طرح یکی از طرح های بزرگ و منحصر به فرد در پرورش ماهی در قفس در کشور به شمار می‌آید که با اجرای آن زمینه اشتغال جوانان متخصص جویای کار وبومی شهرستان فراهم خواهد شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دیر ادامه داد: امیدواریم دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای راه اندازی و فعالیت به کار این طرح بزرگ اقتصادی همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: هم اکنون در این شهرستان بیش از215 تعاونی با عضویت بیش از 35هزارنفر در حوزه خدمات، صنعت وکشاورزی تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرورش ماهی در قفس اوایل دهه 80 مطرح شد و براساس مطالعات انجام شده از سوی یک شرکت نروژی بیش از 400 هزار تن ظرفیت بالقوه برای این طرح در استان‌های شمالی و جنوبی کشور شناخته شد.

کشورهای مالزی، تایلند، ویتنام، چین،‌نروژ و ایسلند کشورهای پیشرو در پرورش ماهی در قفس هستند و با توجه به اینکه امروزه پرورش ماهیان دریایی در دنیا یک فرصت سرمایه‌گذاری از پنجره باز محسوب می‌شود و بازار داخلی و خارجی دارد، این طرح می‌تواند راه‌حلی مناسب برای ایجاد درآمد،‌ اشتغال‌زایی و ایجاد امنیت در نوار ساحلی کشور باشد.