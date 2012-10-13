برگزاری جشنواره تئاتر هرمزگان نقطه عطفی در تاریخ فرهنگ و هنر بستک بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا شیبانی بعد از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان برگزاری این جشنواره در غربی ترین شهرستان هرمزگان را نقطه عطفی در تاریخ این دیار دانست و افزود: برگزاری جشنواره استانی تئاتر در بستک و حضور یک گروه نمایشی از این شهرستان در جشنواره برای همیشه در حافظه تاریخی مردمان بستک به یادگار خواهد ماند.

وی ضمن تقدیر از استقبال بسیار زیاد اهالی بستک از این جشنواره بیان کرد: مردم بستک نشان دادند که به رویدادهای فرهنگی واکنش های مثبتی نشان می دهند و مهمانوازی خود را در طی روزهای برگزاری این جشنواره به شرکتت کنندگان آن اثبات کردند.

شیبانی عنوان کرد: استقبال مردم از نمایشهای جشنواره به حدی بود که در برخی اوقات حتی جا برای ایستادن نیز در سالن وجود نداشت که این نشان دهنده علاقه مردن بستک نسبت به هنر است

قائم مقام دبیر بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: نکته جالب توجه در تاریخ برگزاری چنین جشنواره هایی اینکه برای نخستین بار هیچ هزینه ای از سوی دولت برای برگزاری آن صورت نگرفت و تمام هزینه جشنواره را خیرین و نهادهای فرهنگی بستک تامین کردند.

بیست و چهارمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان با شرکت 9 گروه نمایشی در بستک برگزار شد