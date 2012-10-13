غرب برنامه قداست شکنی را در دست اجرا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا قندهاری عصر شنبه در شورای هماهنگی روز 13 آباد افزود: در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیز عکس العمل هایی در مواجهه با این فیلم بوجود آمد و در ایران نیز در شهرهای مختلف راهپیمایی ها و تجمعاتی انجام شد.

وی اظهار داشت: در شهرستان گرگان تجمع اعتراض آمیز انجام شد و هنوز هم ادامه دارد و تا روزهای پایانی نیمه اول آبان ماه که به روز ملی مبارزه با استکبار جهانی ختم می شود و مقدمه ای برای راهپیمایی 13 آبان است، ادامه دارد.

وی افزود: روز 13 آبان بر اساس مصوبه مجلس روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است و مناسبت های مهم این روز شامل، به شهادت رسیدن جمعی از دانش آموزان در مقابل در دانشگاه تهران، تسخیر لانه جاسوسی که انقلاب دوم نامیده شد و تبعید امام راحل می شود.

در ادامه غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: بهتر آنست که در مراسم روز دانش آموز از حضور دانش آموزان و دانشجویان استفاده بیشتری شود.



حجت الاسلام مازندرانی، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه های استان نیز گفت: تعطیلات سه روزه تاثیر گذار است اما راهپیمایی و برگزاری مراسم، حرکتی است که باید انجام شود و مردم همیشه ثابت کرده اند که پای کارند.