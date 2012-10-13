ثبت ملی جشن تیرماسینزه شمال کشور/پایان دوومیدانی بانوان گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورعلی با بیان اینکه در شمال کشور جشن تیرماسینزه (تیرگان) در 27 آبان شمسی پس از غروب خورشید برگزار می‌ شود، افزود: دلیل اجرای این مراسم در آبان ماه گاه شماری ویژه شمال کشور است که تیر ماه طبری ( دیلمی ) با آبان مصادف می‌ شود که موسم طلب‌ باران در ایران بوده است.

وی اظهارداشت: در گیلان علاوه بر گاه ‌شماری سال هجری شمسی و گاه ‌شماری سال هجری قمری که مراسم مذهبی اسلامی با آن انطباق دارد گاه ‌شماری محلی نیز رایج است که به تدریج رو به فراموشی می ‌رود.

معاون میراث فرهنگی گیلان با بیان اینکه آنگونه که منابع و اسناد قدیمی گواهی می ‌دهند این گاه ‌شماری نخست در بین ساکنان کوهستان و سپس با اهمیت یافتن شهرها در بین ساکنان جلگه ‌ای گیلان رایج شد، یادآورشد: در باره نام این گاه ‌شمار آنچه درباره ماه ‌هاست و امروزه در بین مردم گیلان شایع بوده معروف به ماه ‌های گالشی و چوپانی است.

گازرسانی به 3 شهر گیلان تا خرداد ماه سال آینده

مدیرعامل شرکت گاز گیلان از گازرسانی شهر دیلمان در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: شهرهای جیرنده و پره ‌سر خرداد ماه سال 92 گازرسانی می ‌شوند.

سید جلال نورموسوی با اشاره به طرح ملی گازرسانی به یک ‌هزار روستا و 50 شهر مهر ماندگار در کشور افزود: شهر دیلمان و 60 روستای استان جزو طرح‌ های مهر ماندگار گیلان هستند و باید تا خرداد ماه سال آینده به بهره ‌برداری برسند.

وی اظهارداشت: گازرسانی به 10 روستای گیلان تاکنون تکمیل شده و در 47 روستا نیز در حال اجراست و 56.5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت گاز گیلان ادامه داد: پیمانکاران گازرسانی به 10 روستا مشخص شدند ضمن اینکه پیمانکاران گازرسانی به سه روستای دیگر تا ماه آینده مشخص می‌ شوند و این طرح ‌ها سوم خرداد ماه سال 92 همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر به بهره ‌برداری می‌ رسند.

اردوی تیم ملی ووینام

تیم ملی رزمی سبک ووینام ایران در رودسر اردو زده است، در مرحله پایانی این اردو حسن عمویی، بشیر خدمتگزار، ایرج رستمی، مهدی محمودوند، حمیدرضا اشرف نیا، میلاد پورغلام و صمید کریم پور از گیلان به همراه هفت ورزشکار از دیگر استان ها به مدت چهار روز زیرنظر کادر فنی در رودسر تمرین می کنند، این اردو امروز به پایان می رسد.

سرمربیگری تیم ملی را مرتضی رمضانی از گیلان برعهده دارد، تیم ملی رزمی سبک ووینام ایران خود را برای شرکت در رقابت های آسیایی که 26 مهر ماه جاری با حضور17 کشور در کیش برگزار می شود، آماده می کند.

مقام سوم گیلان در رقابت های قهرمانی بدمینتون کشور

گیلان مقام سوم رقابت های قهرمانی بدمینتون کشور ( جام شهید شهریاری ) را به خود اختصاص دادف در پایان این مسابقات تیم گیلان به همراه اصفهان مقام سوم مشترک را کسب کرد، تیم های تهران و زنجان اول ودوم شدند.

درقسمت انفرادی رقابت ها نیز محمد رضا خردمندی ازگیلان با غلبه بر بدمینتون باز زنجانی به مقام نخست رسید، حسن متقی دیگر نماینده استان به همراه ورزشکاری از تهران به مقام سوم مشترک دست یافت، در رقابت های بدمینتون قهرمانی کشور 160 بدمینتون باز درقالب 14 تیم سه روز در زنجان باهم مسابقه دادند.

پایان دوومیدانی بانوان گیلان

رقابت های دوومیدانی بانوان گیلان با معرفی تیم های برتر در رشت پایان یافت، در پایان این مسابقات تیم های رشت " الف " با 93 امتیاز، رشت " ب " با 33 امتیاز و املش با 19 امتیاز اول تا سوم شدند.

در رقابت های دوومیدانی بانوان گیلان 84 دونده در قالب هفت تیم و در 10 ماده ورزشی یک روز درمجموعه ورزشی یادگار امام رشت باهم مسابقه دادند.