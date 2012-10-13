به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز (شنبه) در دیدار خانواده های شهیدان، جانبازان و ایثارگران استان خراسان شمالی، پدیده شگفت آور رویش های جدید و بیشمار انقلاب اسلامی در نسل جوان را نتیجه برکت خون شهیدان دانستند و تأکید کردند: با وجود برخی ریزش ها از میان قافله انقلاب، رویش های فراوان انگیزه های جدید و عزم های راسخ و آگاه، ملت ایران را اکنون به خط شکن شجاعت و ایستادگی در مقابل فزون خواهی سلطه گران تبدیل کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که روی برگرداندن عده ای از انقلاب اسلامی به معنای از حرکت ایستادن قافله انقلاب نیست افزودند: برخی افراد به دلایل مختلف همچون احساس خستگی یا تردید در گذشته خود و یا فریفته شدن به لبخند دشمن، از مسیر انقلاب خارج شدند اما در مقابل، به برکت خون شهیدان، رویش های جدید و فراوانی در نسل جوان بوجود آمده که سراسر کشور را لبریز از روحیه ایستادگی، ثبات و عزت کرده است.

حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر در دوره ای رزمندگان اسلام در منطقه عملیاتی خط شکنی می کردند، امروز نسل جوانی که امام، شهدا و دفاع مقدس را ندیده است، در ایستادگی در مقابل زیاده خواهی قدرت ها، خط شکن است.

ایشان صاحبان اندیشه را به تأمل در خصوص پدیده شگفت آور بیشماری رویش های انقلاب در مقابل ریزش های آن دعوت کردند و افزودند: آگاهی و عزم راسخ نسل جوان کنونی اگر بیشتر از جوانان دوران دفاع مقدس نباشد، کمتر نیست.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: جامعه، امروز مملوّ از جوانهای شجاع، آگاه، آشنا به حقایق زمان و مسلط به مسائل گوناگون سیاسی است که رویش های جدید انقلاب هستند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به قضاوت های غلط برخی افراد در مورد نسل جوان و نگرانیهایی که آنان در برخی مواقع اظهار می دارند، افزودند: بر خلاف این قضاوت های نادرست، جوانان کشور، با ایمان و علاقمند به راه شهدا و انقلاب هستند.

ایشان در پایان با تجلیل از خانواده های شهیدان و ایثارگران و همچنین صبر و بردباری همسران جانبازان خاطرنشان کردند: همه ملت ایران باید سپاسگزار خانواده های شهدا باشند و فرزندان شهیدان نیز باید میراث گرانبهای پدران خود را با افتخار به نسل های بعد بسپارند.

در ابتدای این دیدار آقایان داراب بدخشان پدر شهید و شاعر برجسته استان، و حسین سقایی جانباز قطع نخاعی و خانم صدیقه بهاری فرزند سردار شهید خلیل الله بهاری به قرائت شعر، بیان دکلمه و ذکر خاطرات دفاع مقدس پرداختند.

همچنین آقای زریبافان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران استان خراسان شمالی به رهبر معظم انقلاب خیر مقدم گفت.

