قوانین حوزه اقتصاد نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا دهناد عصر شنبه در جلسه پرسش و پاسخ در همایش تولید صادراتی، محور توسعه قم با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزه اقتصاد، این مشکلات را ناشی از برخی قوانین دانست.



وی ادامه داد: ما نیازمند قوانین جدید نیستیم بلکه باید قوانین سابق را مورد بازنگری قرار دهیم.



معاون برنامه ریزی استاندار قم افزود: متاسفانه دستگاه های موثر در حوزه اقتصاد با یکدیگر هم افزایی و هماهنگی ندارند و چه بسا قوانین یک سازمان قوانین سازمان دیگر را نفی کند.



دهناد تصریح کرد: با بازنگری و هرس مناسب قوانین بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد.



وی مدیریت اقتضایی را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: باید متناسب با اقتضای دوره تصمیم مناسب گرفته شود.



معاون برنامه ریزی استاندار قم اضافه کرد: قوه قضائیه و مجریه نیز در تصمیم گیری ها نقشی موثر ایفا می کنند.



دهناد از اتاق بازرگانی به عنوان حلقه متصله بین بخش خصوصی و دولتی یاد کرد و بیان داشت: باید به اتاق های استان ها توجه بیشتری بشود و شرایط هر استان باید به طور جداگانه سنجیده شود زیرا شرایط یکسان نیست و گاهی ممکن است یک استان با توجه به شرایط خاصش نیازمند قوانین مستقل باشد.

