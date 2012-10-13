واژگونی خودرو نیسان منجر به فوت یک نفر شد

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث رانندگی 24 ساعت گذشته قم افزود: در حادثه ای که بر اثر واژگونی یک دستگاه نیسان در کیلومتر 25 جاده قدیم تهران روی داد مردی 40 ساله در دم جان سپرد و سه نفر نیز مجروح شدند.



وی ادامه داد: مجروحان این حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند که حال یک نفر از آنها وخیم گزارش شده است.



معاون اورژانس قم ابراز داشت: در حادثه دیگری که بر اثر برخورد یک دستگاه ال 90 با عابر پیاده روی داد نیز مردی 60 ساله در دم جان سپرد.



فراهانی از واژگونی پراید در جاده قدیم اصفهان خبر داد و ابراز داشت: در این حادثه پنج نفر مجروح شدند که مجروحان حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند.

