به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی پور عصر شنبه در جلسه پرسش و پاسخ همایش تولید صادراتی محور توسعه قم با بیان اینکه شرایط کار را باید برای تجار تسهیل کرد، افزود: اگر دستور به حضور در نمایشگاهی خارجی مطرح می‌شود باید یارانه صد درصدی برای آن در نظر گرفته شود.



وی ادامه داد: قوانین و مقررات و آنچه در آیین نامه ها مطرح شده است باید تسهیل شود.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اعلام کرد: در حال حاضر شرایط برای کسب و کار خوب است اما پول به جای آنکه در دست صنعتگران باشد در میان دلال ها رد و بدل می‌شود.



عالی پور بر پرداخت کارمزدهای بانکی توسط خود سازمان و وزارتخانه تاکید کرد و ابراز داشت: در این صورت صنعتگر ما می تواند با خیالی آسوده به تولید جدید دست بزند.



وی تصریح کرد: قوانین فعلی نیاز به بازبینی دارد و با این قوانین نمی‌توان به جنگ دشمنی که تمام قد برای نابودی ما قد علم کرده برویم.

