نگاه عراق درباره ایران و آمریکا/ لزوم حل مسالمت آمیز بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، نوری المالکی در گفتگویی با شبکه یک روسیه گفت: اصل سیاست خارجی عراق بر اساس منافع ملی آن است و عراق درباره خرید سلاح و قراردادهای نفتی با احدی مشورت نمی کند.

نخست وزیر عراق بیان کرد: عراق روابط خوبی با آمریکا و ایران با وجود تیرگی روابط این دو دارد و عراق بر اساس نیازش سلاح می خرد.

مالکی گفت : تصوری که روسها در سال 2003 داشتند و می پنداشتند که عراق ملک آمریکا شده است درست نبود و آمریکایی ها شرکتهای روسی را نراندند.

وی بیان کرد: تلاشهای عراق برای تقویت روابط با روسیه پس از اینکه شرکتهای روسی فعالیت خود را در عراق در سال 2003 متوقف کردند ره به جایی نبرد.

از سوی دیگر نوری المالکی نخست وزیر عراق دیروز در دیدار با میلان استچ رئیس مجلس سنای چک مسائل مورد اهتمام به ویژه اوضاع سیاسی خاورمیانه را مورد رایزنی قرار داد.

وی پس از دیدار با رئیس مجلس چک گفت : طرفین بر ضرورت یافتن راهکاری مسالمت آمیز برای پایان دادن به بحران سوریه تاکید کردند.

مالکی تاکید کرد: هرگز سلاحی از عراق به سوریه قاچاق نمی شود و کشورهایی که به گروههای مسلح سلاح می دهند بهتر است راهکاری بهتری از سلاح بیابند.

از سوی دیگر رئیس مجلس سنای چک نیز ضمن ابراز تمایل کشورش برای توسعه روابط با عراق از توافقات میان دو کشور در همه زمینه ها حمایت کرد.