لبنان کانون مقاومت و موجب افتخار همه آزادگان و عدالت طلبان است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمود احمدی نژاد به همایش بین المللی «مهر مقاومت»، بزرگداشت دومین سالگرد سفر تاریخی رییس جمهور به لبنان و آیین خواهرخواندگی شهرهای مقاوم دزفول و صور لبنان که در دزفول برگزار شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه»

حضور شما مهمانان عزیز را در همایش بین المللی «مهر مقاومت» صمیمانه ارج نهاده و از تلاشهای ارزنده کلیه دست اندرکاران برگزاری این نشست فرهنگی، تقدیر و تشکر می نمایم.

دو ملت ایران و لبنان دارای مشترکات فراوان فرهنگی و تاریخی و منادی صلح و عدالت و برادری برای همه ملت ها و مخالف اشغالگری، ستمگری و زورگویی هایی هستند که در عرصه جهانی و منطقه حاکم است. پیام ملت ایران و لبنان همدلی و ایستادگی در کنار یکدیگر علیه سلطه گری است.

جمهوری اسلامی ایران همواره از گسترش همکاریهای خود و از تلاش مشترک برای ساختن و عزت لبنان استقبال می کند. مردم عزیز ایران اسلامی با نگاه بلند به آینده بشریت، همواره در کنار مردم شجاع و مقاوم لبنان بوده و از ظرفیت های موجود برای تحکیم و توسعه مناسبات سازنده استفاده خواهند نمود. مقاومت ستودنی ملت، دولت و ارتش لبنان در برابر دشمن صهیونیستی موجب عزت و افتخار ملت های منطقه و همه آزادگان و عدالت طلبان است.این کشور کانون مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران و زیاده خواهان بوده و سرزمین مقاومت در راه آزادی است.

مناسب است که با بهره گیری از ارزشها و ذخایر فرهنگی و تاریخی مشترک بسترهای لازم برای تقویت وحدت و همدلی و تحکیم روحیه مقاومت و تحقق آرمانهای متعالی بشری و در اوج آنها حاکمیت جهانی توحید و عدالت به رهبری انسان کامل فراهم گردد.

از این رو طرح خواهر خواندگی دو شهر تاریخی و تمدن ساز دزفول و صور لبنان را که به مقاوم بودن در برابر تهاجم اشغالگران شهرت جهانی دارند، به فال نیک گرفته و امیدوارم این حرکت فرهنگی و نمادین، آغازی برای تبادل گسترده تر تجارب و بسط روابط دوستانه بین دو ملت بزرگ باشد.

یقین دارم با این همدلی و پیوند قلبی، ایران و لبنان همواره در قله های رفیع عزت و عظمت باقی مانده و در همه عرصه ها، تعالی و پیشرفت را برای ملت خود به ارمغان خواهند آورد.

آرزو دارم که همه مردم جهان در سایه صلح و عدالت و دوستی، زندگی زیبا و سعادتمندی در سایه عنایات امام عصر (عج) داشته باشند.

توفیق همگان را در خدمت به تعالی انسانها از خداوند منان مسالت دارم.

