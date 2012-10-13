  1. سیاست
۲۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۹

احمدی نژاد:

لبنان کانون مقاومت و موجب افتخار همه آزادگان و عدالت طلبان است

لبنان کانون مقاومت و موجب افتخار همه آزادگان و عدالت طلبان است

رییس جمهور در پیامی به همایش بین المللی «مهر مقاومت» تاکید کرد: لبنان کانون مقاومت بوده و مقاومت ستودنی ملت، دولت و ارتش لبنان موجب عزت و افتخار ملت های منطقه و همه آزادگان و عدالت طلبان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمود احمدی نژاد به همایش بین المللی «مهر مقاومت»، بزرگداشت دومین سالگرد سفر تاریخی رییس جمهور به لبنان و آیین خواهرخواندگی شهرهای مقاوم دزفول و صور لبنان که در دزفول برگزار شد، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
 
«اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه»
 
حضور شما مهمانان عزیز را در همایش بین المللی «مهر مقاومت» صمیمانه ارج نهاده و از تلاشهای ارزنده کلیه دست اندرکاران برگزاری این نشست فرهنگی، تقدیر و تشکر می نمایم.
 
دو ملت ایران و لبنان دارای مشترکات فراوان فرهنگی و تاریخی و منادی صلح و عدالت و برادری برای همه ملت ها و مخالف اشغالگری، ستمگری و زورگویی هایی هستند که در عرصه جهانی و منطقه حاکم است. پیام ملت ایران و لبنان همدلی و ایستادگی در کنار یکدیگر علیه سلطه گری است.
 
جمهوری اسلامی ایران همواره از گسترش همکاریهای خود و از تلاش مشترک برای ساختن و عزت لبنان استقبال می کند. مردم عزیز ایران اسلامی با نگاه بلند به آینده بشریت، همواره در کنار مردم شجاع و مقاوم لبنان بوده و از ظرفیت های موجود برای تحکیم و توسعه مناسبات سازنده استفاده خواهند نمود. مقاومت ستودنی ملت، دولت و ارتش لبنان در برابر دشمن صهیونیستی موجب عزت و افتخار ملت های منطقه و همه آزادگان و عدالت طلبان است.این کشور کانون مقاومت و ایستادگی در برابر اشغالگران و زیاده خواهان بوده و سرزمین مقاومت در راه آزادی است.
 
مناسب است که با بهره گیری از ارزشها و ذخایر فرهنگی و تاریخی مشترک بسترهای لازم برای تقویت وحدت و همدلی و تحکیم روحیه مقاومت و تحقق آرمانهای متعالی بشری و در اوج آنها حاکمیت جهانی توحید و عدالت به رهبری انسان کامل فراهم گردد.
 
از این رو طرح خواهر خواندگی دو شهر تاریخی و تمدن ساز دزفول و صور لبنان را که به مقاوم بودن در برابر تهاجم اشغالگران شهرت جهانی دارند، به فال نیک گرفته و امیدوارم این حرکت فرهنگی و نمادین، آغازی برای تبادل گسترده تر تجارب و بسط روابط دوستانه بین دو ملت بزرگ باشد.
 
یقین دارم با این همدلی و پیوند قلبی، ایران و لبنان همواره در قله های رفیع عزت و عظمت باقی مانده و در همه عرصه ها، تعالی و پیشرفت را برای ملت خود به ارمغان خواهند آورد.
 
آرزو دارم که همه مردم جهان در سایه صلح و عدالت و دوستی، زندگی زیبا و سعادتمندی در سایه عنایات امام عصر (عج) داشته باشند.
 
توفیق همگان را در خدمت به تعالی انسانها از خداوند منان مسالت دارم.
 
کد مطلب 1719064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه