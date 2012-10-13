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۲۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۱۲

پرتکل همکاری مشترک تئاتر کودک و نوجوان ایران و فرانکفورت آلمان امضا شد

پرتکل همکاری مشترک تئاتر کودک و نوجوان ایران و فرانکفورت آلمان امضا شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر دفتر تئاتر کودک و نوجوان مرکز هنرهای نمایشی و مدیر خانه تئاتر کودک و نوجوان فرانکفورت آلمان تفاهم نامه همکاری مشترک را امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان و با حضور قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی پروتکل همکاری مشترک دفتر تئاتر کودک و نوجوان مرکز هنرهای نمایشی و خانه تئاتر کودک و نوجوان فرانکفورت آلمان پس از پی گیری دو ساله منعقد شد.

دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در این نشست، مهمترین عناوین پروتکل را تولید مشترک نمایش و اعزام گروه های هر دو کشور، برگزاری کارگاه های نمایشی مشترک، حضور و تعامل هنرمندان آلمانی و ایرانی در فستیوال های تئاتر بر شمرد و ابراز امیدواری کرد این تفاهم نامه بستر مناسبی برای توسعه بیشتر تئاتر کودک و نوجوان شود.

شهرام کرمی ادامه داد: بندهای این تفاهم نامه می تواند در آینده به قرارداد منجر شود و فعالیت های مشترک بیشتری را رقم بزند.

وی همچنین تاکید کرد: این مذاکرات برای اجرایی شدن بندهای تفاهم نامه در دستور کار دفتر امور بین الملل مرکز و جشنواره تئاتر کودک قرار گرفته است.

کرمی با اشاره به پروسه دو ساله ای که در نهایت در جشنواره نوزدهم تئاتر کودک و نوجوان به نتیجه رسیده، گفت: در راستای علاقه مندی مدیر خانه تئاتر کودک و نوجوان فرانکفورت در ارتباط با تعامل فرهنگی و هنری در حوزه تئاتر کودک و نوجوان، این پیشنهاد از سوی آقای" تابه" و در دو سال پیش به مرکز داده شد که با تاکید معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت مدیرکل هنرهای نمایشی پروسه بررسی آن در دستور کار امور بین الملل قرار گرفت.

وی گفت: در جلسات مختلفی که با یکدیگر و جمعی از پیشکسوتان و کارشناسان این حوزه داشتیم، پیشنهاداتی به گروه آلمانی ارائه شد که نتیجه آن منجر به این تفاهم نامه شده است.

کد مطلب 1719073

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