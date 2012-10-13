به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل عصر شنبه در نشست با بسیجیان و کارکنان سپاه شهرستان بوشهر اظهار داشت: مجموعه سپاه دارای توانمندی‌هایی است که اگر به این نیروهای توانمند و خلاق میدان داده شود در آینده نظام با مشکلات کمتری گریبان‌گیر خواهد بود.

وی گفت: مطالبه گری یکی از خصوصیات برجسته بسیجی بوده پس بسیجیان باید از مسئولین بخواهند تا مسائل و مشکلات جامعه را برطرف کنند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر در ادامه تعامل را شرط لازم برای پیشرفت عنوان کرد و بیان داشت: با همدلی و همفکری می‌توان برنامه‌های سپاه و بسیج را با کیفیت و کمیت بسیار مناسبی به انجام رساند.

وی اضافه کرد: تکریم و احترام به خانواده شهدا، آزادگان و مردم از اولویت‌های برنامه‌های سپاه در طول سال بوده و در این زمینه با برنامه‌ریزی‌های مناسب از خانواده شهدا و جانبازان دیدار خواهیم داشت.

خرمدل به طرح صالحین اشاره کرد و ادامه داد: در اجرای طرح صالحین هر چند با مشکلات و نواقصی روبه رو هستیم اما با برنامه ریزی دقیق و با همدلی و همفکری بسیجیان می توان ضعف‌ها را برطرف کرد و به اهداف آن دست پیدا کنیم.

وی خاطرنشان ساخت: مسئولیتی که بر دوش ما پاسداران گذاشته شده خطیر و سنگین است و کسانی که این مسئولیت‌ها را بر عهده می‌گیرند باید خود را از لحاظ تقوا و معنویت تقویت کنند.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر افزود: باید در این مسیر الهی با پشتوانه نیروهای مومن و با همدلی و اتحاد چنان با گام‌های مستحکم ادامه راه دهیم که در پایان شرمنده شهدا و امام شهدا نشویم.