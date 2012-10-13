برگزاری نشست مشترک گمرکات ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شیری از برگزاری سومین نشست مسئولان گمرکات ایران و ترکیه در اصفهان خبر داد و گفت: هیئت گمرکی ترکیه به سرپرستی معاون وزیر تجارت و گمرک این کشور برای شرکت در سومین نشست مقامات گمرکی دو کشور وارد اصفهان شد.

معاون برنامه ‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک، اظهار داشت: سفر مقامات گمرکی ترکیه به ایران در چارچوب توافق طرفین برای بسط مناسبات تجاری و همکاری‌های گمرکی دو کشور صورت گرفته است.

شیری افزود: قرار است هیئت عالیرتبه گمرکی ترکیه در دیدار با مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره راههای توسعه و تسهیل تجارت و تردد مسافران از طریق گمرکات مرزی به بحث و تبادل ‌نظر بپردازند و تفاهم‌ نامه‌ای در این زمینه به امضا برسد.

وی تاکید کرد: هیئت گمرکی ترکیه پس از ورود به اصفهان با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی این استان ملاقات و درباره چگونگی مراودات تجاری و همکاری‌ های اقتصادی گفتگو خواهد کرد.

این مقام مسئول در گمرک، گفت: براساس توافق دو کشور، مسئولان گمرکات ایران و ترکیه هر 6 ماه یکبار در جلساتی که به تناوب در دو کشور برگزار می‌شود شرکت نموده و راههای تسهیل مبادلات تجاری و همکاری ‌های گمرکی را مورد بررسی قرار می ‌دهند.

شیری ابراز امیداوری کرد که توافقات مسئولان گمرکی دو کشور در این دور از مذاکرات، زمینه را برای بهبود مناسبات اقتصادی و افزایش حجم مبادلات تجاری تا سطح 30 میلیارد دلار فراهم نماید.

وی اظهارداشت: مدیر گمرک ترکیه، ناظر گمرکات آناتولی شرقی ترکیه، مدیرکل امور بین‌الملل و تنی چند از رؤسای ادارت گمرک این کشور، وزیر تجارت و گمرک ترکیه را در سفر به جمهوری اسلامی ایران همراهی می‌کنند.

گفتنی است، حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه در حال حاضر به بیش از 15میلیارد دلار رسیده و پیش ‌بینی می‌ شود که این رقم با توجه به تمایل دو کشور نسبت به گسترش همکاری‌ های اقتصادی و تجاری در آینده نه چندان دور به 30 میلیارد دلار افزایش یابد.