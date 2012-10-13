به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند عصر شنبه در نشست با ائمه جمعه استان بوشهر با تاکید بر لزوم تقویت مدیریت استان بوشهر برای رسیدن به اهداف مورد نظر، اظهار داشت: باید تنگ نظری و کوچک بینی برخی از مدیران رفع شود و با کم کردن حاشیه‌ها برای توسعه و پیشرفت استان تلاش کنیم.

وی با تاکید بر ارتقای جایگاه و ساختار اداری استانداری بوشهر، ادامه داد: با ارتقای سطح سازمانی و ساختار اداری استانداری بسیاری از ادارات استان به اداره‌کل ارتقا می‌یابد و این کار می‌تواند در بهبود خدمت‌رسانی و پیشرفت و توسعه استان گامی مهم و اساسی باشد.

استاندار بوشهر به ارتباط ضعیف مدیران و مسئولان استان بوشهر با مدیران ارشد و تصمیم‌ساز کشور اشاره کرد و افزود: باید این ارتباط را تقویت کنیم تا بتوانیم در جذب اعتبارات ملی عملکردی موفق‌تر داشته باشیم.

وی از حضور مسئولان ارشد کشور و وزرا در استان به عنوان یکی از برنامه‌های استانداری اشاره کرد و ادامه داد: مدیران‌کل و مسئولان استان باید با حضور در مرکز برای جذب اعتبارات تلاش کنند و با رفتن به مراکز شهرستان‌ها نسبت به پیگیری امور اقدام کنند.

حسنوند با تاکید بر ضرورت تقویت بخش سرمایه‌گذاری استان برای تحول در اقتصاد بومی و خانگی، اضافه کرد: ستاد تسهیل و سرمایه گذاری استان بوشهر با قدرت وارد عمل شده و با برگزاری همایش سرمایه‌گذاری که با هدف معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های برگزار خواهد شد، نسبت به معرفی ظرفیت‌های استان اقدام خواهیم کرد.

وی با اشاره به همسایگی استان بوشهر با تعداد زیادی از کشورهای حوزه خلیج فارس، اظهار داشت: با ایجاد کنسولگری برخی از این کشورها در بوشهر، می‌توان زمینه تقویت ارتباط بیشتر در ابعاد مختلف با این کشورها را فراهم ساخت.

استاندار بوشهر خاطرنشان ساخت: در عزل و نصب‌هایی که در استان انجام شده، از طرف ائمه جمعه هیچ سفارشی دریافت نکرده ایم و سعی داریم از بهترین نیروها برای اداره این استان استفاده کنیم.