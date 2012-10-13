پایان جنجال درباره دادستان مصر / مرسی از تصمیم خود عقب نشینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در دیداری که امروز شنبه با عبدالمجید محمود علی دادستانی مصر دانست با ابقای وی در پستش موافقت کرد تا بحرانی که از پنجشنبه گذشته در پی تصمیم برکناری اش گرفته بود پایان دهد.

عادل السعید معاون دادستان مصر در این باره گفت: دیدار میان مرسی و محمود توافق درباره ادامه فعالیت دادستان بوده است و سوء تفاهمات دراین باره به وجود آمده بود.

شایان ذکر است پس از اینکه پنجشنبه گذشته اخباری درباره برکناری دادستانی مصر مخابره شده بود عبدالمجدید محمود با اشاره به اینکه قوه مجریه حق دخالت در امور دستگاه قضا را ندارد با این موضوع مخالفت کرده بود.