به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه ای که از سوی عباس خمیری بازرس ویژه رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به معاون عمرانی استاندار مازندران رسید، آمده است: صنعت بیمه با تمام توان در کنار مدیران اجرایی و مردم خسارت دیده شهرستان بهشهر با آماده باش کامل و ارزیابی خسارت فوری نسبت به پرداخت خسارت بیمه شدگان اقدام خواهد کرد.

بیمه گذاران آسیب دیده می توانند با مراجعه به دفاتر نمایندگی بیمه ای نسبت به گزارش حادثه بوجود آمده اقدام و موارد و مشکلات احتمالی را با شماره تلفن 02126214781 اداره کل بازرسی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند.