15 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در این باره گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان روز گذشته در حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه قزوین به زنجان به یک دستگاه سواری زانتیا با دو سرنشین مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو مقدار 10 کیلوگرم هروئین را کشف و دو سرنشین خودرو را که اهل ارومیه بودند دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: در اقدام دیگر این ماموران در بازرسی از یک دستگاه سواری پژو 405 مقدار پنج کیلوگرم تریاک جاسازی شده کشف شد و دو سرنشین خودرو که اهل کرج بودند دستگیر شدند.

وی گفت: تحقیقات پلیس از متهمان پرونده ادامه دارد.

چهار کشته در سوانح رانندگی

همچنین واژگونی دو دستگاه خودرو در جاده های استان چهار کشته بر جای گذاشت.

در نخستین حادثه که روز گذشته در شهرستان بوئین زهرا در جاده آبگرم به حصار رخ داد یک دستگاه سواری پژو 405 واژگون شد که سرنشین آن بر اثر شدت جراحات وارده در دم کشته شد و راننده نیز در هنگام انتقال به بیمارستان جان باخت.

در حادثه دیگر یک دستگاه وانتپیکان با دو سرنشین در حوالی روستای حاجی آباد واژگون شد که یکی از سرنشینان خودرو پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

همچنین یک دستگاه سواری پیکان در لاین شمالی جاده قدیم قزوین به رشت واژگون شد که راننده خودرو پس از یک روز بستری در بیمارستان جان سپرد.

پلیس علت واژگونی این سه دستگاه خودرو را بی احتیاطی رانندگان در عدم توجه به جلو در حین رانندگی اعلام کرده است.