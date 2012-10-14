به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالی و بر اساس اعلام کمیته جوانان و دانشجویان ستاد استقبال از رهبری، صبح یکشنبه 23 مهرماه، بیش از شش هزار نفر از جوانان و دانش آموزان این استان در مصلی امام خمینی بجنورد با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند.

در این دیدار صبح امروز، سه هزار و 500 دانشجو، یک هزار و 900 نفر جوان از اقشار مختلف و 700 نفر دانش‌آموز حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه 19 مهر ماه برای انجام سفری هشت روزه وارد خراسان شمالی شدند و طی چند روز گذشته، با مردم شهرستان‌های بجنورد و اسفراین دیدار کردند.

دیدار با علماو روحانیون، نیروهای مسلح، فرهنگیان، خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران استان، از جمله دیدارهای رهبر انقلاب طی 4 روز گذشته بوده است.

روز دوشنبه هفته جاری 24 مهر ماه نیز مقام رهبری به شهرستان شیروان سفر و با مردم این خطه از ایران اسلامی دیدار خواهند کرد.