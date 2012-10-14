به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه اولین نمایشگاه ویدیو آرت در اراک با نگاهی نو به مسائل و جایگاه زن در جامعه شامگاه دیروز در فرهنگسرای آئینه کلید خورد.

نمایشگاه ویدیو آرت آب، باد، خاک، آتش; آتش با تصویربردای مهزیار رخصتی، تدوین محمدرضا مرادی، بازی سعید زارع، طراحی گرافیک محمد شمس، تصویرسازی فهیمه شبیری، طراحی دکور علی غلام نژاد و عکاسی رامین رستمی و ستاره ایمانی امروز برای بازدید علاقمندان دایر است.

سازنده این ویدیو آرت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه متشکل از 4 اثر به صورت ویدیو و اینستالیشن ویدیو (چیدمان)، در یک قالب و با یک بیان در یک مجموعه ارائه می شود.

حامد کاظمی ادامه داد: در3 اثراولیه موضوعی به چالش کشیده می شود و در اثرپایانی مخاطب می تواند به یک نتیجه گیری برسد که البته باز هم به نگرشش بستگی دارد.

وی افزود: در این آثر به شاهنامه بایسنقری و فیلم دختر لر بعنوان اولین فیلم ناطق سینمای ایران نیز نگاهی دیگر شده است.

کاظمی با اشاره به اینکه طبعا حرکت به سمت هر رویکرد جدید نشان از کمبود آن جریان است، می گوید: این کمبود باعث برانگیخته شدن احساس نیاز می شود.

وی در پایان یادآورمی شود: پس علاوه بر احساس نیاز در ارتباط با مخاطب با زبان ویدیو، همخوانی ماهیت ویدیو آرت با زندگی معاصر از لحاظ بیان در کمترین زمان ما را به سمت خلق زبان از طریق ویدیو آرت سوق می دهد.

ویدئو آرت یا هنر ویدیویی شامل داده‌های صوتی وتصویری است که ذخیره سازی و پخش projection و باز خورد اطلاعات در آن بسیار گوناگون است، این داده‌ها در بسیاری از موارد در زمان متوقف شده، تسریع شده یا به عقب برگردانده شده زمان واقعی بی‌درنگ یا زمانی مجهول معنا می‌یابند. مکان و محیط ارائه اثر و نیز گاه عمل تماشاگر - در حقیقت شرکت‌کننده - و بازخورد داده‌های حاصل ازاین تقابل نیز وجوه دیگر آثار ویدیویی هستند.