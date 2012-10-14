گزارش آماری مهر از دیدار ایران - کره جنوبی/ از گلزنی خورشیدی تا شجاعی

به گزارش خبرنگار مهر، پیشینه جدال ایران و کره جنوبی به بیش از 54 سال پیش بازمیگردد. ایران در چارچوب مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی 1958توکیو به مصاف کره جنوبی رفت و با نتیجه 5 بر صفر مقابل این تیم تن به شکست داد. از آن تاریخ تا به امروز دو تیم ایران و کره جنوبی 25 بار در چارچوب مسابقات مختلف به مصاف هم رفتهاند که سهم ملی پوشان فوتبال ایران 9 پیروزی، 9 شکست و هفت تساوی بوده است.
البته چشم بادامیها دوبار در ضربات پنالتی موفق به شکست تیم کشورمان شدهاند که اگر این دو مسابقه را هم جزو پیروزیهای کره به حساب آوریم، کفه پیروزیهای کره جنوبی با 11 برد سنگینتر میشود. کره جنوبی در مسابقات فوتبال بازیهای آسیایی 1986 پس از آنکه در پایان وقت معمول و اضافی به نتیجهای بهتر از تساوی یک بر یک مقابل تیم کشورمان دست پیدا نکرد، در ضربات پنالتی به پیروزی 5 بر 4 رسید.
کرهایها یکبار دیگر در ضربات پنالتی بهتر از ملی پوشان فوتبال ایران ظاهر شدند که آنهم برمیگردد به سال 2007 و مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا. در آن دیدار که در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2007 آسیا برگزار شد جدال ایران و کره جنوبی در پایان 120 دقیقه نتیجهای جز تساوی بدون گل به دنبال نداشت. در ضربات پنالتی کره جنوبی به پیروزی 4 بر 2 دست یافت و به مرحله نیمه نهایی مسابقات رسید.
در آن مسابقه مهدی مهدویکیا و رسول خطیبی در باز کردن دروازه کره جنوبی ناکام ماندند و ضیافت پنالتیها را برای شاگردان امیر قلعه نویی تلخ کردند.
تیمهای ملی فوتبال ایران و کره جنوبی تا به امروز پنج بار در مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی به مصاف هم رفتهاند که در این پنج بازی کره جنوبی به یک پیروزی رسیده و چهار بار بازی دو تیم به نتیجه تساوی انجامیده است.
نمایی از آخرین دیدار ایران و کره جنوبی که به برتری چشم بادامیها انجامید
نخستین بازیکن ایرانی که دروازه کره جنوبی را باز کرده علیرضا خورشیدی است که در دیداری دوستانه در تاریخ 12/9/1971 موفق به گشودن دروازه چشم بادامیها شد.
- در زیر اشارهای گذرا به دیدارهای ایران و کره جنوبی خواهیم داشت:
بازی شماره یک - 28/5/1958
* ایران صفر - کره جنوبی 5، ورزشگاه توکیو (بازیهای آسیایی 1958)
بازی شماره 2 - 11/12/1970
* ایران صفر - کره جنوبی یک، ورزشگاه سوفاچالاسای بانکوک (بازیهای آسیایی 1970)
بازی شماره 3 - 10/9/1971
* ایران صفر - کره جنوبی 2، ورزشگاه مونیسیپال سئول (بازی دوستانه)
بازی شماره 4 - 12/9/1971
* ایران 2 - کره جنوبی صفر، ورزشگاه مونیسیپال سئول (بازی دوستانه)
گلها: علیرضا خورشیدی (35) و هو کیم این (40 - گل به خودی)
بازی شماره 5 - 19/5/1972
* ایران 2 - کره جنوبی یک، ورزشگاه سوفاچالاسای بانکوک (جام ملتهای 1972 آسیا)
گلها: علی جباری (48) و حسین کلانی (108) برای ایران و یی چون پارک (65) برای کره جنوبی
بازی شماره 6 - 11/9/1974
* ایران 2 - کره جنوبی صفر (بازیهای آسیایی 1974)
گلها: غلامحسین مظلومی (74 و 90)
بازی شماره 7 - 3/7/1977
* ایران صفر - کره جنوبی صفر، ورزشگاه گودئوک بوسان (مقدماتی جام جهانی 1978)
بازی شماره 8 - 11/11/1977
* ایران 2 - کره جنوبی 2، ورزشگاه آزادی تهران (مقدماتی جام جهانی 1978)
گلها: حسن روشن (89 و 90) برای ایران و لی یونگ مو (28 و 88) برای کره جنوبی
بازی شماره 9 - 23/11/1982
* ایران یک - کره جنوبی صفر، ورزشگاه جواهر لعل نهرو دهلی نو (بازیهای آسیایی 1982)
گل: حمید درخشان (47)
بازی شماره 10 - 1/10/1986
* ایران یک (4) - کره جنوبی یک (5)، ورزشگاه گودئوک بوسان (بازیهای آسیایی 1986)
گلها: کریم باوی (84) برای ایران و پارک چانگ سئون (34) برای کره جنوبی
بازی شماره 11 - 11/12/1988
* ایران صفر - کره جنوبی 3، ورزشگاه الاهلی دوحه (جام ملتهای آسیا 1988 قطر)
گلها: بیونگ بیونگ جو (26 و 57) و هوانگ سئون هنگ (42)
بازی شماره 12 - 3/10/1990
* ایران یک - کره جنوبی صفر، ورزشگاه کارگران پکن (بازیهای آسیایی 1990)
گل: سیروس قایقران (107)
بازی شماره 13 - 16/10/1993
* ایران صفر - کره جنوبی 3، ورزشگاه الخلیفه دوحه (مقدماتی جام جهانی 1994)
گلها: پارک یونگ بائه (18)، ها سئوک جو (79) و کو یونگ وون (81)
بازی شماره 14 - 16/12/1996
* ایران 6 - کره جنوبی 2، ورزشگاه آل مکتوم دبی (جام ملتهای 1996 آسیا)
گلها: کریم باقری (31)، خداداد عزیزی (52) و علی دایی (66،77، 82 و 89 - پنالتی) برای ایران و کیم دو هون (11) و شین تائه یونگ (34) برای کره جنوبی
بازی شماره 15 - 23/10/2000
* ایران یک - کره جنوبی 2، ورزشگاه تریپولی لبنان (جام ملتهای آسیا 2000 آسیا)
گلها: کریم باقری (71) برای ایران و کیم سانگ سیک (90) و لی دونگ گوک (99) برای کره جنوبی
بازی شماره 16 - 24/4/2001
* ایران صفر - کره جنوبی یک، ورزشگاه ملی قاهره (جام ال جی)
گل: کیم دو هون (6 - پنالتی)
بازی شماره 17 - 31/7/2004
* ایران 4 - کره جنوبی 3، ورزشگاه شاندونگ جینان (جام ملتهای 2004 آسیا)
گلها: علی کریمی (10، 20 و 77) و پارک جین سوب (51 - گل به خودی) برای ایران و سئول کی هیون (16)، لی دونگ گوک (25) و کیم نام ایل (68)
بازی شماره 18 - 12/10/2005
* ایران صفر - کره جنوبی 2، ورزشگاه جام جهانی سئول (دیدار دوستانه)
گلها: چو وون هی (1) و کیم جین کیو (90)
بازی شماره 19 - 2/9/2006
* کره جنوبی یک - ایران یک، ورزشگاه جام جهانی سئول (مقدماتی جام ملتهای 2007 آسیا)
گلها: سئول کی هیون (2+45) برای کره جنوبی و وحید هاشمیان (3+90) برای ایران
بازی شماره 20 - 15/11/2006
* ایران 2 - کره جنوبی صفر، ورزشگاه آزادی تهران (مقدماتی جام ملتهای 2007 آسیا)
گلها: غلامرضا عنایتی (48) و حسین بادامکی (90)
بازی شماره 21 - 22/7/2007
* ایران صفر (2) - کره جنوبی صفر (4)، ورزشگاه بوکیت جلیل کوالالامپور (جام ملتهای 2007 آسیا)
بازی شماره 22 - 12/2/2009
* ایران یک - کره جنوبی یک، ورزشگاه آزادی تهران (مقدماتی جام جهانی 2010)
گلها: جواد نکونام (58) برای ایران و پارک جی سونگ (82) برای کره جنوبی
بازی شماره 23 - 17/6/2009
* کره جنوبی یک - ایران یک، ورزشگاه جام جهانی سئول (مقدماتی جام جهانی 2010)
گلها: پارک جی سونگ (80) برای کره جنوبی و مسعود شجاعی (51) برای ایران
بازی شماره 24 - 7/9/2010
* کره جنوبی صفر - ایران یک، ورزشگاه جام جهانی سئول (بازی دوستانه)
گل: مسعود شجاعی (35)
بازی شماره 25 - 22/1/2011
* ایران صفر - کره جنوبی یک، ورزشگاه اف سی قطر دوحه (جام ملتهای 2011 آسیا)
گل: یون بیت گارام (105)
بازی شماره 26 - 16/10/2012
* ایران ؟ - کره جنوبی ؟، ورزشگاه آزادی تهران (مقدماتی جام جهانی 2014)
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