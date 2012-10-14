به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضانعلی خالقی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شانزدهمین یادمان شهدای گمنام در استان گلستان و به میزبانی مینودشت برگزار می شود.

وی اظهار داشت: برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم، شش کمیته اجرایی با مسئولیت دستگاههای اجرایی رسما تشکیل شده است و کمیته های فرعی در بخش مرکزی و کوهساران با حضور بخشداران و دهیاران و شوراهای بخش تشکیل می شود.

وی عنوان کرد: مینودشت از جمله شهرستانهایی است که برای اعزام نیروهای جنوب و خطه کردستان نقش بسزایی دارد و در دوران دفاع مقدس 176 شهید، 49 آزاده و 621 رزنده جانباز تقدیم کرده است.

سرهنگ خالقی گفت: یادواره امیران، سرداران و شهدای گمنام استانهای شمالی در شامگاه سه شنبه در مصلی مینودشت برگزار می شود.

سید جعفر اتقانی مسئول ستاد یادمان شهدای گمنام استانهای شمالی گفت: دشمن تلاش دارد تا ارزشهای اسلامی را هدف قرار دارد و شهدا باعث عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی شده است.

وی عنوان کرد: این یادمان با محوریت سرداران شهید صیاد شیرزایی، سردار سلامت، سردار جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان و ... برگزار خواهد شد.

وی شناسایی سرداران و امیرانی که در خطه کردستان گمنام بودند مانند مصطفی چمران، بروجردی، اکبر زجاجی و سرداران گمنام اهل سنت و .. را از جمله اهداف اعلام کرد.