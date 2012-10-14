به گزارش خبرنگار مهر، دغدغه های بسیار زیاد شهروندان سبب شده تا دیگر به موضوع استاندارد کمتر توجه داشته باشند که اطلاعات بسیار کم شهروندان در حوزه استاندارد این موضوع را اثبات می کند.



اگر استاندارد در جامعه به ویژه در بخش صنعت مورد توجه قرار گیرد کالاهای ایرانی در بازار جهانی توانایی رقابت را خواهند داشت و نتیجه آن تحقق شعار حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی خواهد شد.



واردات کالاهای بی کیفیت و غیر استاندارد نیز معضل دیگری است که در برخی از مواقع به آن بی توجهی می شود و شاهد واردات جنس های بنجل خارجی به ویژه چینی به ایران هستیم.



اگر فرهنگ استاندارد از سنین پایین به ویژه مقطع دبستان مورد توجه قرار گیرد کمک شایانی به توسعه فرهنگ استاندارد در جامعه خواهد کرد، کاری که کشورهای صنعتی از چندین سال قبل آغاز کرده اند و امروزه استاندارد جزو لاینفک زندگیشان است.

مسئولان استاندارد باید خیلی قوی تر در سطح جامعه حضور داشته باشند تا شاهد حوادث تلخ به دلیل نبود استاندارد نباشیم که شهربازی های غیر استاندارد استان البرز و حادثه آفرینی و تلفات در استان موضوع تازه ای نیست.



در بخش های دیگر از جمله صنعت خودرو سازی، مواد غذایی، واردات کالا و... نیز بدین صورت است که رفع مشکل در این بخش ها نیازمند حضور پررنگ دستگاه های اجرایی در حوزه استاندارد و استاندارد سازی است.

استاندارد، ضایعات کم تر، نتایج بهتر و افزایش کارایی با استاندارد شعاری است که در هفته استاندارد به آن توجه شده است امیدواریم در آینده نیز چنین شعارهایی شنیده شود.



ضعف توسعه فرهنگ استاندارد از جانب دستگاه استاندارد نیست



مدیر کل استاندارد استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: ضعف توسعه فرهنگ استاندارد از جانب دستگاه استاندارد نیست.



علی سعادتی افزود: ضعف از جانب سازمان استاندارد نیست بلکه کلیه مردم، دستگاه های اجرایی و مطبوعات باید کمک کنند و ما به تنهایی از پس آن بر نمی آییم.



وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از جنس های بی مصرف و بنجل وارد کشور می شود، اضافه کرد: واردات برخی از جنس بستگی به سیاست کلان کشور و تصمیم گیری راس کشور و تشکیل کمیته در این خصوص دارد و به صورت خاص است و عام نیست.



مدیر کل استاندارد استان البرز ادامه داد: کل کالاهای وارداتی خرداد 89 مشمول استاندارد اجباری قرار گرفت قبل از آن ما وظیفه داشتیم 563 قلم کالا را تحت نظارت قرار دهیم منتهی با اجرای این قانون هر کالای که وارد کشور می شد باید تحت استاندارد اجباری قرار می گرفت.



سعادتی گفت: ولی سازمان استاندارد تسهیلاتی را قرار داد تا مواد اولیه تولید کنندگان و ماشین آلات بدون هیچ توقفی وارد کشور شود و صرفاً با تعهد مدیر واحد تولیدی و مسئول کنترل کیفیت مشکل حل می شد و هم اکنون هیچ گلوگاهی برای واحدهای تولیدی ایجاد نشده است.

وی در خصوص سیاست های تشویق سازمان استاندارد برای ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه، اظهار داشت: در گذشته یک سری مشکلات در بخش خدمات مالی که به عنوان کارمزد مالی دریافت می شد بود که سقف آن ده میلیون تومان بود ولی این رقم کاهش یافت.



مدیر کل استاندارد استان البرز افزود: هم اکنون برای صدور پروانه در سال 100 هزار تومان دریافت می کنند و خدماتی که برای آزمون بازدید کارشناسی گرفته می شود.



سازمان استاندارد از عدم فرهنگ سازی مناسب گله دارد



وی گفت: در آن حوزه ای که رسانه ها با حوزه استاندارد آشنا نیستند گله ای است که ما باید از رسانه بکنیم بالاخره ابزار آشنایی مردم رسانه و مطبوعات است.



سعادتی تصریح کرد: دیدگاه ها به دستگاه استاندارد به عنوان بنگاه اقتصادی است و رسانه ها اگر می خواهند مطلبی در رابطه با استاندارد منتشر کنند مطالبه وجه می کنند.



مدیر کل استاندارد استان البرز افزود: با این اعتبارات سازمان استاندارد کار را نمی توان به نحو احسن کار انجام دهد می طلبد که رسانه ها در واقع پیش قدم شوند و ما هم اطلاعات می دهیم.



وی گفت: در حوزه آموزش و پرورش نیز کتاب داستان هایی تهیه شده است و کار را از مهدکودک ها آغاز کرده ایم و در مدارس نیز کارشناسان ما مدام بازدید و اطلاعات استاندارد را در اختیار مدارس قرار می دهند.

ماهیت استاندارد سازی خوب است

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ماهیت استاندارد سازی خوب است به دلیل اینکه سبب می شود تا تولید کننده توانایی رقابت در بازار داخلی و خارجی را داشته باشد.

حسین طوسی افزود: ولی استاندارد سازی نباید به واحدهای تولیدی و همچنین ترخیص کالای آنها از گمرک ضربه بزند.

وی گفت: اگر کالایی استاندارد لازم را نداشته باشد توانایی رقابت در بازار جهانی را نخواهد داشت و بعد از مدتی از گردونه رقابت خارج خواهد شد و با افت تولید مواجه خواهد شد.

وی تصریح کرد: زمانی که کالاهای داخلی استاندارد نباشد و نتواند نیاز مصرف کننده داخلی را تامین کند و از کیفیت لازم نیز برخوردار نباشد زمینه تمایل به مصرف محصولات خارجی را فراهم می کند.

وی اظهار داشت: سوق شهروندان داخلی به سمت کالای خارجی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است بنابراین استاندارد سازی و افزایش کیفیت لازمه موفقیت یک تولید کننده است.

وی افزود: استاندارد بزرگترین شاخصه توسعه صنعتی است و برای رسیدن به آن همه باید با سازمان استاندارد ملی همکاری و تعامل همه جانبه داشته باشند.

گزارش: مهدی دهقان