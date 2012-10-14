زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: هنرمندان صنایع دستی این استان در نمایشگاه بین‌المللی کشور چین به نام "سرزمین اژدها" حضور خواهند داشت.