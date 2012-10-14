به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسنی افزود: صنعتگران استان زنجان برای حضور در نمایشگاههای بینالمللی خارج از کشور آماده هستند.
وی ادامه داد: نمایشگاه بینالمللی چین از چهارم تا هشتم آبان امسال برگزار میشود و دو نفر از هنرمندان صنایع دستی استان زنجان نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان یادآور شد: محمدرضا جرجیسی در رشته چاقوسازی و محسن یزدانشناس در رشته ملیلهکاری آمادگی خود را برای حضور در این نمایشگاه اعلام کردهاند.
نظر شما