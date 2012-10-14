به گزارش خبرنگار مهر، از چند هفته گذشته تا کنون خبرگزاری مهر گزارشی از فعالیت پایگاه تاریخی تاق بستان برای ساماندهی این مجموعه تاریخی و ثبت شده خبر داد که ساماندهی آن باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان میراث فرهنگی، میراث دوستان و باستان شناسان شده است چرا که در چارچوب ساماندهی، خاکبرداری در نزدیکی تاق ها و نقش برجسته های مجموعه با استفاده از ماشین آلات سنگین و مته برقی و در فاصله بسیار نزدیک به تاق انجام می شود. با این حال مجموعه مدیریت طاق بستان همچنان بر کارشناسی بودن اقدامات خود مصر است.

در این بین یکی از واکنش ها مربوط به جامعه باستان شناسان کشور است که امروز در نامه ای که به خبرگزاری مهر ارسال کرده انذ از وضعیت این اثر تاریخی که پرونده آن قرار است برای ثبت جهانی به سازمان یونسکو برود، اظهار نگرانی کرده اند و به کار گیری از وسایل سنگین در کنار طاق را برای ساماندهی غیر عادی می دانند.

در این نامه آمده است: در هفته های اخیر اخبار تخریب ها، آسیب ها و بی توجهی ها به آثار تاریخی، فرهنگی بیش از پیش به گوش می رسد. از آن جمله می توان به مواردی چون آسیب به نقش برجسته های برم دلَک و تنگ قندیل در استان فارس، نقش برجسته خان تختی در استان آذربایجان غربی و مجموعه باستانی تاق بستان در استان کرمانشاه اشاره کرد. این گونه رویدادها در شرایطی اتفاق می افتد که هر سال بودجه های کلانی به حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی اختصاص می یابد. اتفاقات ناگوار در مجموعة باستانی تاق بستان یکی از موارد قابل تأمل در این زمینه است.

در بخش دیگری از این نامه آمده: اما بر اساس تصویرها و گزارش های منتشر شده، این کار با استفاده از ماشین آلات سنگین و مته برقی و در فاصله بسیار نزدیک به تاق ها صورت گرفته که امری کاملاً غیر معمول است. مسؤولان پروژه در پاسخ به ابراز نگرانی دوستداران و اهالی میراث فرهنگی، اعلام کرده اند که این کار پس از مطالعات اولیه و کارشناسی انجام یافته است! پرسش اساسی از مسؤولان میراث فرهنگی استان کرمانشاه این است که تا چه حد از بی خطر بودن این گونه عملیات پیش از استفاده از ماشین آلات سنگین اطمینان حاصل شده است؟ تا چه حد جوانب مختلف این امر مهم با استفاده از نظرات کارشناسان از جمله باستان شناسان و کارشناسان حفاظت و مرمت سنجیده شده و در میان گذاشته شده است؟ و کارشناسانی که این برنامه ها بر اساس نظر آن ها انجام گرفته چه کسانی هستند و آیا از دانش و تجربه کافی در این زمینه ها برخوردارند؟

جامعه باستان شناسی ایران انتظار دارد که مسؤولان سازمان میراث فرهنگی در خصوص آسیب ها و تخریب ها به سنگ نگاره های باستانی توجه کافی نشان دهند و به ویژه انتظار می رود که اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه درباره عملیات خاکبرداری و برنامه حفاظتی در تاق بستان به نگرانی های اهالی میراث فرهنگی و به ویژه باستان شناسان پاسخ گویند و در این باره روشنگری کنند. جامعه باستان شناسی ایران، ضروری می داند که مسؤلان در اجرای برنامه هایی نظیر آنچه در تاق بستان اتفاق افتاده است، برای کاهش صدمات و آسیب های احتمالی به آثار و سرمایه های فرهنگی، از متخصصان و کارشناسان صاحب نظر بهره کافی ببرند.

گروه امضا کنندگان این نامه از سوی جامعه باستان شناسی ایران امیدوارند که مسؤولان میراث فرهنگی استان کرمانشاه در اسرع وقت دربارة ابهام ها و پرسش هایی که درباره روش های غیر معمول خاکبرداری در مجموعه باستانی تاق بستان صورت گرفته، پاسخ گویند و روشنگری کنند.