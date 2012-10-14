فرهنگسازی برای تکریم سالمندان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار شنبه شب در نشست شورای سالمندان استان کرمان با بیان این مطلب که کلیه مسایل و مشکلات مطرح شده در خصوص سالمندان را قبول داریم، اظهار داشت: اما تکریم و احترام به این قشر باید به عنوان یک ضرورت در جامعه ترویج یابد.

وی تجربیات سالمندان را سرمایه ای ارزشمند دانست و افزود: در آموزه های دینی ما نیز به این مسئله بسیار توجه شده است.

استاندار کرمان با بیان اینکه سالمندان برکت زندگی ما هستند، اظهار داشت: این افراد باید همواره مورد تکریم و بزرگداشت قرار گیرند.

وی همچنین بر مناسب سازی اماکن عمومی و معابر برای استفاده سالمندان تاکید کرد و بیان داشت: با استفاده از امکانات موجود می توان بسیاری از موانع موجود را از سر راه سالمندان برداشت.

