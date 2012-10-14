به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عبقری شنبه شب در چهارمین جشنواره بزرگ قلک شکنی جمعیت خیریه حمایت از کودکان سرطانی محمد رسول الله (ص) یزد اظهار داشت: هدف اصلی این جمعیت، حمایت از کودکان سرطانی مستعد کم بضاعت یا بی بضاعت است.

وی با بیان اینکه تاکنون فعالیت های چشمگیری در این خیریه انجام شده است، ادامه داد: ذره ذره فعالیتی که شکل گرفته با حمایت های خیرین نیکوکار بوده که از ابتدای کار تاکنون همراه با موسسه بوده اند.

عبقری افزود: حمایت های این مرکز خیریه تنها برای درمان بیماران نیست بلکه حمایت های تحصیلی، غذایی، پوشاک، تهیه لوازم منزل و سایر موارد را دربر می گیرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت های این خیریه شامل تمامی گروه های سنی می شود، بیان کرد: در حال حاضر 90 درصد کودکان سرطانی زیر پوشش زیر 12 سال سن دارند اما تمامی گروه های سنی را پوشش می دهیم.

عبقری همچنین از احداث و راه اندازی بیمارستان تخصصی فوق سرطان در یزد خبر داد و گفت: این بیمارستان با هفت هزار متر مربع زیربنا و در شش طبقه در حال احداث است که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به دغدغه های بسیار مسئولان، کمک و دستگیری از محرومان و بیماران را وظیفه شرعی همه مردم و به خصوص سازمانهای خیریه مردم نهاد عنوان کرد و خواستار توجه همگان به این موضوع شد.

به گزارش مهر، چهارمین جشنواره بزرگ قلک شکنی جمعیت خیریه حمایت از کودکان سرطانی محمد رسول الله(ص) با حضور پر شکوه کودکان و نوجوانان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور پر شور خیرین و کودکان و نوجوانان برگزار شد بار دیگر آیین زیبا و باشکوه قلک شکنی انجام شد و قلک های پر شده توسط اعضا شکسته شد تا فاصله ها و دیوارها شکسته شوند و پیوندی محکم میان مهر و دوستی رقم خورد.

از بخشهای ویژه این جشن حضور هنرمندان برجسته استانی، اجرای برنامه های شاد و متنوع، گفتگوی تلفنی عموپورنگ با کودکان سرطانی، اهدای جوایز به همه کوکان حاضر در جشن بود.

اجرای آیین قلک شکنی در چند مرحله در بین برنامه ها و استقبال بی نظیر کودکان از دیگر برنامه های این جشن بود.