علی اکبر زینالو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح نصب برچسب کنترل سلامت به منظور مشارکت مردم درمبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی همچنین تسهیل در بازرسی و نظارت بر کالاهای سلامت محور، اجرا می شود.

وی یادآورشد: تقلب و قاچاق کالاهای دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، آرایشی، بهداشتی همچنین مکمل های دارویی و غذایی، سلامت جامعه و اقتصاد کشور را به مخاطره می اندازد.

زینالو تصریح کرد: از اول آبان ماه با اجرای این طرح، متخلفان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی بیان کرد: برچسب کنترل سلامت اصالت و سلامت کالای وزارت بهداشت، مستطیل شکل است و با رنگ های نارنجی، زرد و سفید و آرم سیب سلامت سازمان غذا و دارو قابل تشخیص است.

زینالو اظهارداشت: برچسب کنترل سلامت شامل یک کد دو بعدی 12 رقمی برای بازرسان و یک کد 16 رقمی برای مصرف کنندگان است که دارای پوشش بوده و با خراش بر روی آن و استعلام با اینترنت، تلفن گویا یا پیامک می توان از اصالت و سلامت کالای خریداری شده اطمینان حاصل کرد.