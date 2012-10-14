به گزارش خبرگزاری مهر، نسرین شاکری فر مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اولین جلسه هم اندیشی خبرگان علمی ورزشی استان اصفهان هدف از تشکیل این کمیته را ارتقاء ورزش بانوان استان با همفکری بانوان ورزشکار پیشکسوت و دانشگاهیان این رشته و برنامه ریزی هرچه بهتر در این زمینه بیان کرد.

وی افزود: در این کمیته سیاستگذاری ها و خط مشی های کلی به منظور پیشرفت ورزش همگانی و قهرمانی ورزش بانوان استان تدوین، بررسی و اجرایی می شود.

وی گفت: جلسه دوم هم اندیشی پس از هفته تربیت بدنی برگزار و دبیر و اعضای قطعی کمیته راهبری مشخص و اعلام می شود.

مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان با بیان اینکه 11 نفر عضو این کمیته خواهند بود، اضافه کرد: استانداری، شهرداری، باشگاه های استان، دانشگاه اصفهان و آموزش و پرورش نمایندگانی در این کمیته دارند.

وی گفت: پنج بانوی پیشکسوت نیز در این کمیته حضور خواهند داشت.

شاکری فر دلیل حضور نمایندگان برخی دستگاه های اجرایی استان را اجرای هر چه بهتر طرح ها و برنامه های مصوب در این کمیته دانست.

وی درخصوص تفاوت کمیته راهبری نخبگان ورزش بانوان با شورای انس گفت: در شورای انس نمایندگان ورزش بانوان ادارات کل استان اصفهان حضور دارند و هدف آن تعامل بین دستگاه های دولتی، همسو کردن برنامه ها و جلوگیری از موازی کاری های بخش ورزشی ادارات است.

وی اظهار کرد: جلسات شورای انس هر ماه و کمیته راهبری نخبگان ورزشی بانوان هر 15 روز تشکیل می شود.

در اولین جلسه هم اندیشی خبرگان علمی – ورزشی استان اصفهان مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان و جمعی از پیشکسوتان ورزش بانوان در رشته های مختلف حاضر بودند و نظرات خود را درخصوص ورزش بانوان در سطح استان اعلام کردند.