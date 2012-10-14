به گزارش خبرگزاری مهر، آثار گرافیکی مربوط به فضای رسانه‌ای کشور در بخشی ویژه در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به نمایش گذاشته خواهد شد.

در این نمایشگاه مدیران هنری رسانه‌ها، آثار خود را در زمینه‌های مختلف در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهند داد. همچنین مخاطبان و علاقه‌مندان به عرصه رسانه، می‌توانند با حضور در این بخش از نمایشگاه، در داوری آثار ارایه شده از سوی مدیران هنری سهیم شوند.

نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها را معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف همگرایی رسانه‌ها و ایجاد نگاه تخصصی به مطبوعات و رسانه‌ها برگزار می‌کند.

نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها 7 تا 13 آبان ماه سال جاری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.