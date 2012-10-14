دستور ویژه استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای نجات رودخانه بشار

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری در این نامه نسبت به تعیین تکلیف مصوبه بر زمین مانده انتقال واحدهای تولید شن و ماسه در حاشیه این رودخانه تاکید کرده است.

پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشهایی نسبت به فاجعه زیست محیطی در اکوسیستم رودخانه بشار هشدار داده بود.

هم اکنون در محدوده 9کیلومتری پل یاسوج تا پل روستای "مختار"، شش واحد ماسه شویی و سنگ شکن وجود دارد که همه آنها بدون مجوز، سالانه افزون بر 450 هزارمتر مکعب شن و ماسه از بستر رودخانه بشار برداشت می کنند و بی توجه به هشدارها به فعالیت خود ادامه می دهند.

افت سطح رودخانه، برهم خوردن تعادل اکولوژیک آن و مرگ گونه های گیاهی وجانوری این رودخانه و مرگ آبزیان آن از نتایج برداشت بستر رودخانه برای تولید شن و ماسه است که با ادامه این روند هر روز به مرگ اکوسیستم بشار نزدیکتر می شویم.

همچنین فعالیت این کارخانه ها علاوه بر ایجاد مشکلات زیست محیطی، پل ورودی شهر یاسوج را نیز با خطر ریزش مواجه کرده است.

به رغم اینکه از سال 1384 تاکنون سه مصوبه برای انتقال همه کارخانه های تولیدی شن وماسه در محدوده پل بشار تا پل مختار به منطقه ای دیگر به تصویب رسیده و طی این سالها منطقه "دلی بجک" بدین منظور دو بار کلنگزنی شد اما این کارخانه ها بی اعتنا به مصوبات، هم اکنون در حال فعالیت هستند و به صورت شبانه به ایجاد تپه هایی از شن و ماسه در کنار واحدهای خود مشغول اند.

مدیرکل دفتر فنی استان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تمام تلاش خود را برای انتقال واحدهای شن و ماسه به خارج از محدوده رودخانه بشار بکار خواهیم بست.

سید حسین کاظمی افزود: این واحدها باید به منطقه "دلی بجک" که دو بار برای استقرار این واحدها کلنگ زنی شده، انتقال یابند.

وی بیان داشت: به زودی جلسه ای با حضور مسئولین ذی ربط و صاحبان این واحدهای تولیدی برگزار می شود.